Ilaria D’Amico: “Sess* in gravidanza? Ovvio che sì”/ Diletta Leotta amara: “Io non sono in una fase wow”

Ilaria D’Amico, ospite nel podcast di Diletta Leotta ‘MammaDilettante’ svela: “Sess* in gravidanza? Certo!”

In attesa della nascita del suo primo figlio, Diletta Leotta ha dato il via a “MammaDilettante”, il podcast in cui la conduttrice sportiva intervista altre donne già mamme per conoscere la loro esperienza con la gravidanza e i figli. Nel suo secondo episodio, appena uscito, Diletta ha intervistato Ilaria D’Amico, conduttrice e compagna di Gianluigi Buffon che di figli ne ha due.

Ilaria D'Amico nuova conduttrice di Agorà?/ Il retroscena su Monica Giandotti

Nel corso della chiacchierata tra donne, come riporta Leggo, Diletta Leotta ha posto una domanda intima e un po’ piccante alla sua ospite: “Sesso in gravidanza, sì o no?”. Ilaria D’Amico non ha avuto tentennamenti: “Assolutamente sì!” ha ammesso. E ha aggiunto: “Ma certo, di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c’è nessun tipo di problema. Poi forse c’è un momento un po’ strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c’è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire “no”, ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo”.

Diletta Leotta "porta" Loris Karius all'Inter?/ L'indiscrezione sul trasferimento in Italia

Diletta Leotta, la replica ‘amara’ sul sess* in gravidanza

Il convinto ‘sì’ di Ilaria D’Amico ha quasi spiazzato Diletta Leotta, portata dalla collega a fare poi una rivelazione personale sul tema piccante. “Io non sono proprio in una fase wow”, sono state infatti le parole della conduttrice sul tema del sesso in gravidanza. Ricordiamo che Diletta è al sesto mese di gravidanza e, insieme al compagno Loris Karius, attende con ansia l’arrivo del suo primo figlio.













© RIPRODUZIONE RISERVATA