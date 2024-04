Ilaria e Fabio, Matrimonio a prima vista 2024/ Una coppia sempre più fragile, quella “brutta” frase di lui…

Dopo la reunion di Matrimonio a prima vista 2024, Ilaria e Fabio appaiono sempre più lontani

Ilaria e Fabio hanno vissuto momenti altalenanti a Matrimonio a prima vista 2024, ma le sensazioni sulla coppia sono prevalentemente negativamente quando siamo arrivati alla puntata della reunion. Dunque cosa è successo in queste settimane tra i novelli sposi? Dopo aver trascorso qualcosa giorno a Milano, Ilaria si trasferisce temporaneamente a Parma, nella casa di Fabio, per proseguire la convivenza col marito. Lui si dimostra piuttosto ospitale e romantico, accogliendola nella sua terra con una tenera premura.

Quando arriva le regala una tazza con gli unicorni, un gesto molto apprezzato da Ilaria, ma anche dall’esperto Mario Abis che vede nel comportamento di Fabio un tentativo di “entrare nel mondo di Ilaria”. Durate la convivenza a Parma, il ragazzo mostra a Ilaria le bellezze del suo paese, facendole capire non troppo velatamente di non essere in alcun modo disposto a trasferirsi a Milano.

L’approccio con la famiglia di lui è buono. Ilaria incontra la sorella di Fabio, con la quale sembra scoccare una buona sintonia. Durante una gita tra le campagne, tuttavia, Ilaria cade nello sconforto. Non sente che da parte di Fabio ci sia il coinvolgimento che vorrebbe, lo trova freddo e distante. In effetti lui, al di là di qualche carineria, non sembra provare un interesse autentico nei confronti della compagna, dalla quale probabilmente non è molto attratto da un punto di vista fisico.

Eppure la motivazione che fornirà sarà diversa, ma anche di una banalità disarmante. “Sono abituato a rincorrere le donne, tu invece ci sei sempre”, rivela Fabio davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista 2024. Una frase che sembra gettare Ilaria nella più totale rassegnazione. Come darle torto?











