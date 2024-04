Ilaria e Giuseppe, Matrimonio a prima vista 2024/ Clamorosa svolta prima della scelta finale?

Giuseppe e Ilaria verso la scelta finale: è scoccata la scintilla a Matrimonio a prima vista 2024?

Chi lo avrebbe mai detto? Forse, per Ilaria e Giuseppe c’è ancora speranza a Matrimonio a prima vista 2024. I due non erano partiti benissimo. Anzi, a dire la verità la coppia sembrava proprio non voler decollare. Eppure, con il passare delle puntate, in maniera molto lenta e graduale, marito e moglie hanno deciso di darsi una piccola possibilità. Questo non significa che la scelta finale sia necessariamente positiva, ma al momento sembrano esserci buone possibilità.

E spieghiamo subito perché: nelle ultime settimane, Ilaria e Giuseppe hanno iniziato a carburare. Durante il viaggio di nozze non sono mancati i momenti di divertimento all’interno della coppia ma è stato soprattutto nella convivenza che Giuseppe e Ilaria si sono scoperti per quelli che sono davvero. Per Ilaria si è aperto uno spiraglio, così come per il compagno che ha iniziato ad apprezzarla maggiormente.

Emozioni e batticuore per Ilaria e Giuseppe, l’esperimento potrebbe proseguire fuori dalle telecamere di Matrimonio a prima vista

Nel colloquio con gli esperti, durante la scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024, Ilaria confida loro quando ha avvertito un cambiamento. “Soltanto a casa sua, nel suo habitat naturale, ho cominciato a conoscere il “vero” Giuseppe”, ha detto. Così arriviamo alla commozione di Giuseppe, che allo stesso modo ha ricordato con emozione e trasporto il primo bacio scoccato in quel di Milano.

Ci sono ancora pochi elementi per capire come andranno le cose tra i due, ma stando alle anticipazioni della scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024, si ha la sensazione che i due possano continuare l’esperimento fuori dal programma. “Vediamo come si evolveranno le cose, una buona base c’è”, dice Ilaria agli esperti. Dunque marito e moglie terranno le fedi nuziali al loro posto?

