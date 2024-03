ILARIA E GIUSEPPE, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Non scocca la scintilla in luna di miele

Si è parlato poco nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 di Ilaria e Giuseppe, perché la loro luna di miele di fatto è in una fase di stallo. I due non sembrano essersi piaciuti dal punto di vista fisico e fin dal momento delle nozze hanno espresso delle perplessità. Nel corso del viaggio a Zanzibar stanno trascorrendo del tempo insieme, ma senza che sia mai scoccata la scintilla, tanto che a letto i due stanno separati da una striscia di cuscini.

Nel complesso la sensazione è che possa nascere un’amicizia tra i due, ma non qualcosa di più. C’è infatti della stima, ma l’ostacolo relativo alla mancata attrazione fisica sembra insormontabile. Salvo colpi di scena, al ritorno in Italia dovrebbero optare per il divorzio.

Si notano già distanze importanti tra Giuseppe e Ilaria di Matrimonio a prima vista 2024: cosa non ha funzionato nella prima puntata

Per Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024 non è stata di certo positiva. Già alla prima notte di nozze, infatti, lei ha preso le distanze dal suo compagno, allestendo un castello di cuscini in camera da letto per tenere alla largo il marito. La motivazione della sua presa di posizione? Molto semplice, Giuseppe non le piace affatto, anche se forse per Ilaria è solo un modo di mettere alla prova il concorrente, al quale chiede più grinta e determinazione.

Insomma, Ilaria sembra avere le idee chiare su come viversi quest’avventura televisiva, ma la domanda sorge spontanea: come fa a chiedere e a pretendere da una persona che nemmeno conosce? I presupposti per questa coppia sembrano pessimi, ma l’avventura a Matrimonio a prima vista 2024 è appena cominciata. Ilaria e Giuseppe riusciranno a darsi una possibilità?

Giuseppe e Ilaria di Matrimonio a prima vista 2024, così non va. Oltre alle “buone intenzioni” c’è voglia di conoscersi?

Una cosa è certa: tra Giuseppe e Ilaria non è scattato il colpo di fulmine nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024. Fin dallo scambio delle fedi, infatti, è mancato quel pizzico di magia o effervescenza che dovrebbe avere chi decide di mettersi in gioco. “Dopo la fine del mio precedente matrimonio ho sofferto il distacco ma ho ripreso in mano la mia vita. Rifarei tutto per essere la persona che sono ora. Adesso, però, voglio costruire una famiglia, ne ho bisogno”, ha raccontato Giuseppe.

Anche sua moglie, Ilaria, a parole, dice di essere disposta a mettersi in gioco: “Mi sento pronta, sento che posso dare me stessa, ho voglia di ascoltare una persona, di comprenderla e, allo stesso tempo, parlare di me“. Ne siamo proprio sicuri? Per la coppia sarà il caso di passare dalle parole ai fatti.











