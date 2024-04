Ilaria e Giuseppe stanno insieme o si sono lasciati?/ La verità a Matrimonio a prima vista e poi

Giuseppe e Ilaria avevano deciso di proseguire il percorso insieme, scelta confermata a Matrimonio a prima vista e poi?

C’è grandissima curiosità attorno alla coppia formata da Ilaria e Giuseppe di Matrimonio a prima vista 2024. Come si saranno evolute le cose tra marito e moglie dopo la trasmissione? Ricordiamo che i due concorrenti avevano deciso di continuare a conoscersi anche alla larga delle telecamere e nella puntata di questa sera, mercoledì 24 aprile, faranno il punto della situazione in Matrimonio a prima vista e poi.

Stefania e Roberto, da ex sposi ad ex amici?/ Il tracollo a Matrimonio a prima vista e poi

Stando alle anticipazioni e ai rumors che circolano in rete, nel corso di questo appuntamento i due sposi confesseranno di aver iniziato una semi-convivenza e di andare d’amore e d’accordo. Adesso Ilaria e Giuseppe non hanno più paura a lasciarsi andare e hanno tutte le intenzioni di viversi questo amore senza freno a mano tirato. Sarà davvero così? L’idea è di portare avanti quanto costruito durante lo show e perché no, magari innamorarsi.

Enrico e Benedetta, colpo di scena a Matrimonio a prima vista e poi?/ Sempre più distanti ma i tre esperti...

Ilaria e Giuseppe sono davvero riusciti ad andare oltre le apparenze? Il loro percorso a Matrimonio a prima vista

In Matrimonio a prima vista e poi, Ilaria e Giuseppe avranno la possibilità di rivivere alcuni dei ricordi più belli vissuti durante l’esperienza nello show di Real Time. La relazione tra i due concorrenti era partita senza squilli di tromba, infatti lei non si sentiva per niente attratta da Giuseppe, anche se poi, ad un certo punto, qualcosa è cambiato. Ha deciso di avvicinarsi al suo sposo soprattutto durante la convivenza, dove ha avuto modo di apprezzare i suoi modi di fare e, soprattutto, il suo ambiente.

Fabio e Ilaria, lite infuocata dietro le quinte a Matrimonio a prima vista e poi/ Lei lo smaschera

Nelle ultime settimane Giuseppe ha poi dimostrato una certa sensibilità, una qualità molto apprezzata da Ilaria. Insomma, alla fine del percorso di Matrimonio a prima vista, i due sposi si sono resi conto di voler proseguire insieme. E ora quale futuro li attende?











© RIPRODUZIONE RISERVATA