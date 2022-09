Ilaria Galassi: “Faccio la badante. Tento provini, vanno sempre male”/ Promessa di Barbara D’Urso in diretta

Ilaria Galassi, l’ex ragazza di Non è la Rai oggi fa la badante ma spera di tornare in TV

Ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Ilaria Galassi racconta i dettagli della sua nuova vita. L’ex ragazza di Non è la Rai, lontana dalle luci della ribalta da tempo, fa la badante ad una nonna di 90 anni e si dice molto felice. “Lei mi sta insegnando tantissime cose, mi arricchisce l’anime, di umanità, per me andare da lei è andare in terapia perché lei non ha malizia, è vera, pulita. Io la amo.” ha spiegato Ilaria.

Specifica però che: “Non vengo stipendiata da lei, mi fa lei dei piccoli regali, ci scambiamo tante cose.” Nonostante si dica felice della vita che fa oggi, Ilaria Galassi conferma in diretta su Canale 5 il desiderio di voler tornare in TV da protagonista: “Continuo a fare provini ma non mi vanno mai bene!” ammette infatti dispiaciuta.

Ilaria Galassi e la ‘promessa’ di Barbara D’Urso

Di fronte alle parole di Ilaria Galassi, Barbara D’Urso è intervenuta, promettendo in diretta che, qualora possibile, sarà lei a farla tornare in TV: “Non ti preoccupare, tanto ci posso pensare io.” La conduttrice infatti potrebbe presto tornare alla guida di un reality e chissà che non scelga tra i suoi concorrenti anche l’ex ragazza di Non è la Rai.

Ilaria Galassi ha infine ricordato di aver vissuto qualche tempo fa un momento davvero drammatico: “Ho avuto un aneurisma, questo mi ha dato la spinta per aiutare le persone ma solo quelle che lo meritano.” ha concluso.

