Cosa è successo nelle scorse ore tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo al Grande Fratello? Da quando hanno varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia sono sempre state molto unite, però alcuni atteggiamenti dell’amica sembrano aver fatto venire dei dubbi a Ilaria. Durante una chiacchierata con Luca Galvani ha infatti detto che lei prova a manifestare le sue idee e i suoi pensieri, però non funziona. Il gieffino le ha consigliato di vedere la coppia come una società, due soci al 50% che non si devono necessariamente amare. Ha poi detto che il loro parere ha lo stesso valore, anche se Pamela parla più forte, canta bene ecc.

Parlando con l’attore Ilaria Galassi ci ha tenuto a precisare che lei vuole molto bene a Pamela Petrarolo, ha però ammesso: “Però ho la sensazione che lei non sia leale con me.” Quando Luca Calvani le ha chiesto se si riferiva al programma o prima lei ha detto che prima di partecipare al Grande Fratello non si vedevano e non si sentivano tutti i giorni, nella casa è diverso perché sono a stretto contatto.

Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si confrontano al Grande Fratello, tra loro è tutto risolto?

Luca Calvani dopo aver sentito i dubbi che Ilaria Galassi ha nei confronti di Pamela Petrarolo le ha consigliato di parlare con l’amica per chiarire la situazione, facendole anche capire che non deve darla per scontata. Lei ha seguito il suo consiglio, poco dopo infatti c’è stato un confronto tra loro al Grande Fratello. All’amica ha fatto sapere che alcuni suoi atteggiamenti nella casa l’hanno fatta riflettere, come quando si è rifiutata di cantare con lei ma subito dopo ha cantato con altri gieffini. La gieffina ci ha tenuto a precisare che non è una questione di gelosia, tra loro questo non esiste.

Pamela Petrarolo alla gieffina ha detto che sicuramente avrà risposto d’istinto, però si è detta dispiaciuta se alcune sue parole o comportamenti l’hanno ferita. Mentre le ‘Non è la Rai’ si confrontavano la Petrarolo ha detto all’amica che non può dubitare di lei. Le ha fatto poi notare che con il fatto che lei fuma trascorre molto tempo fuori con altri gieffini, lei invece passa molto tempo in cucina da sola. A Ilaria Galassi ha ricordato che più volte le ha detto che devono stare più tempo insieme, dopodiché ha aggiunto: “Siamo come due sorelle, ci dobbiamo fidare.” Dopo essersi confrontate le due si sono scambiate un affettuoso abbracciato, hanno davvero chiarito tutto o la loro amicizia potrebbe subire altri scossoni al Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.