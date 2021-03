Ilaria Galassi “Pietro Taricone è stato il mio primo amore”/ “Avevamo 12 anni e…”

Tutti la ricordiamo come la solare e grintosa protagonista di Non è la Rai, eppure Ilaria Galassi è molto più di questo. “Io ho tanto da raccontare!” ha annunciato lei stessa nel corso di una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, svelando di aver avuto un primo amore poi diventato un volto noto dello spettacolo: Pietro Taricone.

Ebbene sì: tra Ilaria e Pietro c’è stata una storia e ancor prima che entrambi diventassero famosi. La Galassi ha ricordato con grande affetto questo amore di gioventù che, nonostante siano trascorsi anni, è comunque rimasto un ricordo indelebile nel suo cuore. “Io e Pietro Taricone, da piccoli, andavamo sempre in Abruzzo in vacanza con i genitori e lì io e lui ci siamo innamorati.” ha esordito.

Ilaria Galassi: “Io e Pietro Taricone innamorati. Io e lui, in Abruzzo…”

A questo punto, Ilaria Galassi – che ha svelato retroscena inediti e molto interessanti sull’Isola dei Famosi 2021 – ha specificato che nessuno dei due era ancora mai apparso sul piccolo schermo: “Era prima di Non è la Rai, avevamo entrambi 12 anni circa, eravamo i più belli del paese. Poi io sono tornata a Roma, sono stata presa per la trasmissione e ci siamo un po’ allontanati però lui mi ha sempre telefonato. Poi man mano ci siamo persi di vista.” Quando però Pietro Taricone ha concluso la sua avventura al Grande Fratello, Ilaria lo ha chiamato: “Gli ho detto che era un gran figo!”



