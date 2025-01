Colpo di scena al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la casa. Dopo il provvedimento annunciato da Alfonso Signorini la cantante ha scelto di lasciare il sogno di vincere il reality di Canale 5 tornando a casa senza ripensamenti. Tutti nella casa hanno cercato di convincerla a restare un’altra settimana per sapere quale sarebbe stato l’esito del pubblico, ma lei non ha esitato: “Non voglio che il mio nome sia associato a quello di Helena Prestes“. A far infuriare Alfonso Signorini è stata però Ilaria Galassi, che dopo l’uscita della concorrente ha esordito con parole durissime.

Signorini annuncia provvedimento al GF, Jessica Morlacchi non accetta: "Abbandono"/ Decisione choc in diretta

“Adesso il pubblico deve decidere, che schifo“, ha commentato appena dopo aver salutato Jessica Morlacchi sulla famosa porta rossa, “Non è giusto che debba decidere il pubblico, non è giusto“. Immediatamente il conduttore le ha chiesto spiegazioni: “Perchè devi dire così? Ti abbiamo sentita“. Di contro, l’ex Non è la Rai ha risposto che sarebbe stato giusto pagare tutte e tre nella stessa maniera e che dovrebbe essere la produzione del Grande Fratello a scegliere una punizione per tutte e tre nello stesso modo.

Beatrice Luzzi provocata da Cesara Buonamici: "Perché stai male?"/ Replica dura: “Sono una persona sensibile"

Alfonso Signorini risponde a Ilaria Galassi, intervengono anche Luzzi e Buonamici: “Questo reality funziona così”

Dopo l’intervento di Ilaria Galassi, Alfonso Signorini ha ribattuto che invece ritiene giusto che la settimana prossima sarà il pubblico a farsi un’idea su chi merita di restare e chi invece deve uscire tra loro tre. “Sei al Grande Fratello, non alla Corte di Cassazione eh!“, risponde Beatrice Luzzi scatenando ancora di più le ire di Ilaria Galassi: “Era un mio punto di vista, se è possibile averlo“, ha continuato. Da quel momento le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi le hanno fatto notare che nella storia del reality è sempre stato il pubblico a decidere.

Beatrice Luzzi contro Helena e Jessica Morlacchi: "Bullismo e insulti sessisti"/ Poi la frecciata su Lorenzo

“Il Grande Fratello non è chiamato a giudicare, è il pubblico che giudica” ha continuato Signorini, mentre la Galassi ha spiegato di avere un altro punto di vista sulla vicenda, che secondo lei doveva essere trattata in modo diverso. Il conduttore ha spiegato che siccome questa volta le concorrenti coinvolte sono state tre è stato giusto passare la palla al balzo al pubblico, come si è sempre fatto nella storia del reality. Alla fine, l’ex Non è la Rai ha deposto l’ascia di guerra ammettendo di essersi sbagliata.