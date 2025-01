Cosa ha fatto Ilaria Galassi al Grande Fratello da meritare un provvedimento disciplinare? C’entra Helena Prestes

La puntata del Grande Fratello dell’8 gennaio 2025 sarà caratterizzata da una serie di provvedimenti disciplinari, e uno di questi avrà come protagonista Ilaria Galassi. L’ex di Non è la Rai è finita nel mirino del popolo del web, ma anche degli autori del Grande Fratello, in seguito alla diretta del 30 dicembre, dopo aver avuto un accesa lite con Helena Prestes.

Una lite che ha però avuto seguito anche dopo la puntata, quando Ilaria Galassi, ancora in preda alla rabbia, si è sfogata con Zeudi Di Palma, invitandola a tenere d’occhio la ‘sua amica’ Helena. “Non mi è piaciuta l’uscita della tua amica. Ha messo in mezzo mio figlio. – ha tuonato Ilaria – È meglio che sto zitta altrimenti la apro in due. Di me può dire qualsiasi cosa, di mio figlio no”. Un invito che sembrava aver messo un punto alla lite tra le due donne, ma così non è stato.

Ilaria Galassi “ha alzato le mani contro Helena Prestes”

Pochi minuti dopo, le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso Ilaria Galassi che corre da Helena Prestes furiosa. Quello che doveva essere l’inizio di un chiarimento tra le due è degenerato in una rissa, durante la quale l’ex di Non è la Rai avrebbe messo le mani addosso alla brasiliana. Tanto che, la stessa Helena, sfogandosi con Zeudi, le ha confessato: “Ci sono diversi tipi di aggressioni, no? Ce ne sono state verbali, ma così vicino credo che non ho mai visto.” Riferendosi al gesto di Ilaria, ha spiegato: “Io avevo paura che mi toccasse il mio viso, ti giuro. È brutto aver paura di quello. E poi l’istinto di aver paura di questo è di spostarla, no?”. Il provvedimento disciplinare in arrivo per Ilaria Galassi nasce, dunque, da questa accesa lite con Helena e da ciò che ne è conseguito.