Cresce sempre di più l’attesa per scoprire chi saranno i concorrenti del Grande Fratello a subire i provvedimenti disciplinari annunciati. Nei giorni scorsi, i profili ufficiali del programma hanno pubblicato un comunicato per annullare il televoto in corso, anticipando l’arrivo di sanzioni importanti nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Il nome maggiormente al centro dell’attenzione è quello di Helena Prestes, protagonista di una scena decisamente controversa. Durante un acceso litigio con Jessica Morlacchi, Helena ha lanciato un bollitore con dell’acqua contro la cantante, gridandole poi contro: “Pu**ana”.

Comportamenti gravi, che in altre edizioni avrebbero portato a una squalifica immediata. Tuttavia, Helena Prestes non sarà l’unica concorrente sotto accusa. Secondo quanto riportato da TvBlog, saranno ben tre i concorrenti a essere puniti. A confermarlo è stata anche Cecilia Capriotti durante l’ultima puntata di 361 Lounge, svelando anche i nomi: oltre a Helena, i provvedimenti riguarderanno Jessica, per gli insulti rivolti a Helena, e Ilaria Galassi, coinvolta in una scena violenta censurata dalla regia.

“Sarà una puntata piena di colpi di scena. Ci saranno almeno tre provvedimenti, non riguardano solo Helena, ma altre due concorrenti che hanno avuto comportamenti discutibili, uno Jessica Morlacchi e l’altro per Ilaria Galassi. Il terzo provvedimento disciplinare è quello della Non è la Rai. Si tratta di un fatto molto grave, ha quasi messo le mani addosso a Helena Prestes”, ha rivelato Cecila Capriotti. In effetti, la stessa Ilaria aveva ammesso di sperare in un provvedimento nei suoi confronti, riconoscendo di aver esagerato con Helena. Al contrario, né la Prestes né Jessica hanno ancora preso pienamente coscienza delle loro responsabilità nella lite che le ha viste protagoniste.

Sempre a 361 Lounge, però, la giornalista Grazia Sambruna ha preso le difese di Helena, sostenendo che non dovrebbe essere squalificata dal Grande Fratello: “Ma siamo sicuri che sia giusta la squalifica di Helena? Jessica Morlacchi è stata molto aggressiva a livello verbale. Ed è vero che non si lanciano gli oggetti, ma se una davanti a me inizia ad offendermi, prima o poi prendo la macchinetta del caffè e la lancio a terra. Quello è un gesto molto violento e certamente condannabile, ma Helena ne ha subite tante. Una la mena, quell’altra la offende e poi le viene detto di tornarsene da dov’è venuta, è molto difficile”.