Ilaria Galassi squalificata dal Grande Fratello 2024? La rivelazione

Nelle scorse ore l’unica superstite di Non è la Rai nella casa del Grande Fratello 2024, Ilaria Galassi, sembra giunta a forte rischio squalifica dopo quanto accaduto all’interno del loft più spiato d’Italia. Si è vociferato addirittura che Ilaria Galassi avesse messo le mani addosso a Helena Prestes, situazione che sarebbe degenerata di notte nel programma:

“Io te lo dico, mi auguro che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto l’altra notte. Sì, che lo prendano con me, quanto lo spero. Se me ne vado via io prima di lunedì? No, io aspetto lunedì, tanto uscirà fuori tutti, e a quel punto qualche provvedimento dovranno pur prenderlo” le parole di Ilaria Galassi che si augura di essere squalificata dal programma condotto da Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata. La situazione dunque sembra essere particolarmente grave nella Casa, come rivelato dalla stessa gieffina ed ex compagna di Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

Ilaria Galassi squalificata nella prossima puntata? Come sono andate le cose

Un faccia a faccia molto ravvicinato con Helena Prestes potrebbe costare la squalifica di Ilaria Galassi dalla casa del Grande Fratello 2024. La concorrente del reality di Canale Cinque si è espressa con toni minacciosi nei confronti della compagna di gioco:

“Se parli ancora dei miei figli ti apro in due” ha rivelato la concorrente nel programma a Helena Prestes. Cosa altro sia accaduto è difficile da comprendere, anche se c’è chi sussurra che tra di loro siano volate anche le mani oltre alle parole, di conseguenza la squalifica di Ilaria Galassi diventerebbe indispensabile. Già sui social sono spuntate le proteste del web, con i fan della modella brasiliana insorti contro Ilaria Galassi dopo quanto accaduto nel programma di Canale Cinque a luci spente: nella prossima puntata il tema diverrà sicuramente centrale.

