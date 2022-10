Ilaria Maiorano uccisa massacrata di botte in casa/ Il marito: “È caduta dalle scale”

Nuovo sopralluogo dei carabinieri e del pm di Ancona, Daniele Paci, nel casolare di campagna a Padiglione di Osimo dove è stata trovata morta ieri Ilaria Maiorano, 41enne madre di due bambine che potrebbero aver sentito o addirittura sentito le violenze. Dalla scorsa notte il marito Tarik El Ghaddassi, 42enne marocchino, è in stato di fermo indiziato di delitto per omicidio aggravato e ora si trova nel carcere di Montacuto. Durante l’interrogatorio fiume, che si è interrotto più volte perché si è sentito male, l’uomo ha raccontato la sua versione: avrebbe avuto un litigio con la moglie, poi sarebbero arrivati ad una colluttazione e la donna sarebbe caduta dalle scale. La coppia avrebbe poi trascorso la notte in camere separate. La mattina dopo è andato a lavoro presso una ditta edile, vicino alla scuola frequentata dalle figlie. Non vedendole arrivare, è tornata a casa, trovandola morta sul letto.

PROF PICCHIATO BARI, ARRESTATO PADRE ALUNNA/ "Ora temo delle ripercussioni"

Secondo la Procura, Ilaria Maiorano avrebbe ricevuto diverse telefonate dai parenti, a cui non ha mai risposto. Entro il fine settimana dovrebbe essere fissata la data di convalida del fermo di El Ghaddassi, che ha svariati precedenti per furto, resistenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale, condanna per la quale si trovava agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda l’autopsia sul corpo della vittima, fondamentale per accertare causa e orario della morte, non è stata ancora disposta.

Famiglia segregata in casa 20 anni/ Accusato padre: "mi picchiava con chiave inglese"

IL FRATELLO DI ILARIA MAIORANO “IL MARITO L’AVEVA PLAGIATA”

A La Vita in Diretta è intervenuto il fratello di Ilaria Maiorano: “Non so se le bimbe hanno visto, ma potrebbero aver sentito, avrà urlato. Con mia madre cerchiamo di farci forza”. A proposito della sorella, ha spiegato quali erano i loro rapporti: “Ilaria era una ragazza tranquilla, era un po’ fragile di carattere, penso si facesse abbindolare. Ha cambiato religione, l’hanno costretta a farlo. Le dicevamo di lasciarlo, ma niente. I parenti di lui l’hanno fatta allontanare da noi. L’hanno plagiata per tenersela per loro e farla allontanare dai suoi affetti. Mia madre l’aveva vista con dei lividi, ma diceva che era caduta, negava pure l’evidenza”.

Silvia Cipriani: nuova testimone/ "Ho visto la macchina la mattina del 22 luglio"

La criminologa Roberta Bruzzone ha espresso le sue perplessità riguardo la versione di Tariq El Gheddasi: “La trovano sul letto completamente devastata da un pestaggio di portata notevole. Non credo che sia riuscita a mettere un piede sulle scale. La parte medico legale chiarirà, perché ovviamente si distingue abbastanza agevolmente un pestaggio da una caduta dalle scale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA