Ilaria Melis, Uomini e Donne/ “Ho abbandonato il programma con Joele Milan”

Ilaria Melis è la corteggiatrice di Uomini e Donne che il tronista Joele Milan ha provato a contattare senza telecamere. Tra Ilaria e Joele è scattato un feeling immediato e, nel corso della puntata trasmessa ieri, i due sono stati vicini al bacio. Molto preso dalla Melis, durante un ballo, Joele avrebbe chiesto ad Ilaria di mettersi in contatto con il suo migliore amico in modo da potersi sentire liberamente senza telecamere. Il tutto, però, è avvenuto nello studio di Uomini e donne dove la redazione, attraverso i microfoni, hanno sentito tutto.

Di fronte a tale gesto di Joele, Maria De Filippi ha preso in mano la situazione con il tronista che ha abbandonato il programma. Con lui sono andate via anche le sue corteggiatrici, Ilaria in primis che, in un’intervista ai microfoni di Fanpage, ha raccontato come sono andate effettivamente le cose.

Ilaria Melis, ecco cos’è successo con Joele Milan a Uomini e Donne

Ilaria Melis racconta cos’è successo durante il ballo con Joele Milan che ha portato all’abbandono del programma da parte del tronista. “Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto“, ha raccontato a Fanpage.

Ilaria, inoltre, è convinta che quello di Joele non sia stato il tentativo di agire alle spalle della redazione di Uomini e Donne essendo consapevole di avere il microfono acceso e che il tutto sia stato frainteso.

