ILARIA REGALA CAN YAMAN A MAMMA E SORELLA/ “Ora pensate più a voi” (C’è posta per te)

Inizia tra le lacrime la nuova puntata di C’è Posta per te. Ilaria ha deciso di chiamare Maria De Filippi per regalare a sua mamma Rita e a sua sorella Veronica una serata indimenticabile e soprattutto un incontro unico. Dalle scale di C’è Posta per te ecco arrivare Can Yaman che ammette subito di avere per loro delle belle sorprese. Entrano tre scrigni: “Bisogna fare un film di questo, però io non faccio la parte del marito! – scherza l’attore – Io ho dei regali per voi. Questo è un regalo per alleggerire la vostra sofferenza”. Ognuna delle tre protagoniste apre il proprio scrigno senza svelarne però il contenuto che lascia comunque tutte e tre le donne commosse. La busta viene aperta e Can Yaman fa loro un ultimo regalo: un ballo al centro dello studio! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ilaria porta Can Yaman a C’è Posta per te

La seconda puntata di questa nuova edizione di C’è Posta per te ha inizio con un regalo. Nello studio di Canale 5 arriva il bel Ferit in Bitter Sweet, ovvero Can Yaman, che affianca Ilaria. La donna è qui per sua mamma e sua sorella che hanno “una vita difficile, piena di sacrifici perché nella loro vita ci sono io. Devono sempre occuparsi di me. Io voglio dire loro grazie e scusa” ha raccontato la ragazza a Maria De Filippi. Ilaria ha una storia difficile alle spalle: è stata abbandonata dal suo compagno una volta saputo di essere incinta e ha portato alla luce da sola il suo bambino, Mattia. Quando il bebè ha raggiunto i tre mesi, per aiutare la sua famiglia economicamente, Ilaria decide di iniziare a lavorare ed è ciò che poi accade.

Ilaria sorprende mamma Rita e la sorella Veronica: “sempre al mio fianco durante la malattia”

Purtroppo pochi mesi dopo, Ilaria fa una terribile scoperta: ha un tumore al seno. Inizia così un periodo ancora una volta difficile, fatto di cure e di sacrifici. Purtroppo poco dopo le prime cure, un rigonfiamento al collo fa partire tutta la situazione da capo. In questi mesi così difficili, Ilaria ha sempre avuto al suo fianco, pronte a tutto, la mamma Rita e la sorella Veronica. È per questo che oggi vuole ringraziarle con una bellissima sorpresa che ha un nome: l’attore Can Yaman. Prima di presentarlo, Maria De Filippi legge alle due donne la toccante lettera di Ilaria che le ringrazia “Per tutti i sacrifici che fate per me e per Mattia. Io vi amo tantissimo e devo chiedervi perdono”.



