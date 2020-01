Can Yaman, Bitter Sweet/ “Chi non ha energia sessuale è infelice” (C’è posta per te)

Can Yaman è uno degli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te, il people show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’attore turco, considerato un vero e proprio sex symbol, torna in Italia dopo il grandissimo successo della serie “Bitter Sweet” dove ha interpretato il ruolo di Ferit. A distanza di mesi dalla soap turca però il successo dell’attore non è cambiato; anzi Can Yaman era tra i papabili concorrenti del GF VIP, ma poi la cosa è saltata. Sta di fatto che il bellissimo attore è pronto a regalare una bellissima sorpresa ad una fortunata fan che potrà conoscerlo durante il programma televisivo di Maria De Filippi. Stando alle prime indiscrezioni l’attore per la sua “sorpresa” ha scelto un look casual con tanto di camicia bianca, capelli lunghi e barba folta. Un look in parte cambiato rispetto a quello di Ferit nella soap, ma che è stato molto apprezzato dalle fan.

Can Yaman, il sesso e la donna ideale

Non solo attore e sex symbol, Can Yaman è anche un grandissimo appassionato di sport. L’attore turco, infatti, durante una delle interviste rilasciate alla stampa ha raccontato di essere un amante dello sport che pratica con costanza e determinazione. La conferma arriva dal suo fisico scultoreo che immortala in una serie di scatti che condivide con le tantissime fan sui social. Bello come il sole, Can Yaman non nasconde di essere anche un buon amante e che il sesso è una cosa importante: “chi non ha energia sessuale è infelice” ha precisato, anche se attenzione a definirlo un donnaiolo. Fino ad oggi l’attore non ha incontrato tutte le sue prede nella vita reale: “ci siamo incontrati per caso e ci siamo piaciuti”.

