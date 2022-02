Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, terzo figlio in arrivo/ L’attore “Gioie continue…”

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, dopo Ettore e Ian è in arrivo il terzo figlio

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, convolati a nozze nel 2019, dopo aver dato alla luce i loro due figli Ettore e Ian, adesso, dopo 8 anni di matrimonio sono in attesa del terzo figlio. L’attrice ha annunciato la lieta notizia su Rai 1, nel corso del programma di Amadeus “I soliti ignoti” pur non svelando il sesso del nascituro.

Tempo fa Ilaria credeva di non essere portata per la maternità e lo aveva annunciato durante un’intervista a Vanity Fair asserendo: “Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano”; oggi invece l’attrice è molto felice di essere madre e ha dichiarato più volte di aver trovato un equilibrio e che per lei la famiglia è al centro di tutto. Indubbiamente anche l’attore Kim Rossi Stuart è molto contento pur essendo rispetto alla moglie molto più riservato; nonostante la sua riservatezza però, è un padre meraviglioso e disposto a tutto per i suoi figli, basti pensare che tempo fa l’attore ha salvato uno dei suoi bambini dopo una caduta nel Tevere.

Kim Rossi Stuart: l’attesa del terzo figlio, la brillante carriera e il gesto eroico

Kim Rossi Stuart è un amatissimo attore italiano, conosciuto in particolar modo per aver interpretato “Romualdo” nella serie “Fantaghirò ma non solo. Dopo tre anni di matrimonio con l’attrice ed ex ballerina Ilaria Spada e due figli avuti insieme, ora è pronto ad accogliere il terzo bebè e rivivere le gioie della paternità.

In una precedente intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, Rossi Stuart aveva affermato: “Come padre il divertimento e le gioie sono continue”. Di Kim sappiamo anche che è una figura paterna molto protettiva e attenta ai suoi figli, tanto che l’anno scorso, mentre passeggiava sulle rive del Tevere insieme alla sua famiglia, Ian, il figlio che allora aveva solo 3 anni scivolò nelle acque del fiume ma fu prontamente tratto in salvo dall’attore che sventò una tragedia. Il tutto si risolse con tanta paura ed un lungo abbraccio.

