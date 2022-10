Ilaria Spada moglie Kim Rossi Stuart e figli/ “Dio mi ha fatta tornare a casa con…”

ILARIA SPADA, CHI E’ LA MOGLIE DI KIM ROSSI STUART

Chi è Ilaria Spada, storica compagna dell’attore capitolino Kim Rossi Stuart e che da qualche tempo ha reso il collega padre per la terza volta? Questo pomeriggio il 52enne regista originario di Roma, tra poco al cinema col suo terzo film (“Brado”), sarà ospite negli studi di “Domenica In” e con la padrona di casa Mara Venier parlerà sicuramente della sua nuova fatica cinematografica ma anche della sua vita privata e del rapporto con l’attrice e conduttrice televisiva di dodici anni più piccola di lui e con cui sta assieme da tanto tempo.

Come si ricorda, infatti, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati per la prima volta genitori nel lontano 2011: all’epoca la coppia non era ancora convolata a giuste nozze, cosa che avverrà solamente tempo dopo. Infatti l’anno giusto per i fiori d’arancio è stato il 2019 proprio quando l’a ballerina di origini tunisine e nata a Latina ha dato alla luce il secondogenito a luglio; infine, ed è storia più recente, la Spada ha dato alla luce il terzo figlio nel febbraio di quest’anno. “Sono spudoratamente felice” aveva confessato in quei giorni, dopo essere diventata per la terza volta mamma della piccola Lea. “Ho la sensazione che il mio corpo non riesca a trattenerla tutta questa felicità: la bambina non mi fa dormire molto ma del resto con i suoi fratelli Ettore e Ian Maria è stata la stessa cosa…” aveva raccontato nel corso di una lunga intervista concessa al magazine ‘Vanity Fair’.

ILARIA SPADA, TRE FIGLI MA DONNA IN CARRIERA: “E GRAZIE A DIO HO…”

E come per il suo compagno Kim Rossi Stuart (di cui parliamo quest’oggi in un altro articolo), anche nella vita di Ilaria Spada un posto importante ce l’ha avuta la famiglia e nonostante si sia dovuta porre come tante donne il dilemma se scegliere tra la maternità e la carriera: “Io e mio marito siamo complementari: dove non arriva l’una, subentra l’altro e sempre con una certa dose di improvvisazione!” aveva ricordato Ilaria Spada che parlando del suo caso ha spiegato pure di continuare a “sentire una certa armonia” tra l’essere madre, e prima di tutto moglie, e poi anche attrice. “Io adoro stare con i miei bambini: da quando ci sono loro il tempo corre veloce e non voglio perdermi niente”.

Non solo la famiglia ma anche il rapporto con la fede e una sorta di riscoperta di Dio. Raccontandosi lungamente in una intervista ad ‘Aleteia’, la 41enne attrice e conduttrice ha spiegato di venire da una famiglia molto credente ma non praticante: “Sembra poco ma cambia tutto: si, ok, conosci Dio ma non ne hai mai fatto esperienza: e invece quando ne fai esperienza hai l’opportunità di fare memoria” aveva detto in quell’occasione, accennando poi al momento in cui anche lei ha avuto modo di incontrare la fede. “Qualcosa che ti ha parlato nell’intimo, nell’intimo ti ha cambiato: c’è stato qualcosa seminato negli anni prima, è come se Dio mi avesse lasciato delle molliche, delle briciole di pane, per farmi tornare a casa” ha raccontato con molta delicatezza la Spada, ribadendo che per lei questo incontro col Signore è stato proprio come “un ritorno a casa con Lui che dolcemente, senza forzare e senza fare niente, mi ha fatto tornare”.











