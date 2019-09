Ilaria Teolis/ Accuse a Massimo Colantoni: “In pochi giorni…” (Uomini e donne)

ILARIA TEOLIS OSPITE A UOMINI E DONNE

Ilaria Teolis sarà una delle ospiti che oggi saranno in studio a Uomini e donne. Dopo Vittorio Collina e la fotonica Katia Fanelli, toccherà proprio alla spilungona della scorsa edizione di Temptation Island prendere posto in studio con il suo vestito blu (per il quale Massimo Colantoni le darà della puffa) e affrontare il suo ex. Le cose non saranno molto pacifiche, anzi, tra accuse e liti ne vedremo delle belle soprattutto per via del fatto che Ilaria non ha mandato giù il comportamento di Massimo che, dopo la fine della loro relazione al falò, si è finto innamorato e disperato mentre se ne andava in giro con gli altri protagonisti del programma e, soprattutto, con le single. In un passaggio, in particolare, Ilaria accusa Massimo di “essersi girato” una serie di single fino a lei, la biondina che oggi sarà in studio al suo fianco, Sonia Onelli. Massimo ha già detto sui social che si stanno vedendo e conoscendo e che tra loro c’è qualcosa di speciale ma questo non impedirà a Ilaria di inveire contro di loro.

ILARIA TEOLIS VS MASSIMO COLANTONI

In particolare, Ilaria Teolis farà notare a Sonia Onelli che avrebbe potuto riprendersi Massimo se solo avesse voluto ma non lo ha fatto. La sua decisione è quella che ha preso al falò di confronto in Temptation Island ovvero quella di essere felice e di mettere lei al primo posto: “Io adesso sto bene, sono tranquilla e sono felice” dirà a Uomini e donne quando Maria De Filippi le chiederà come sta adesso. Rimane il fatto che c’è da capire quali sono i suoi sentimenti nei confronti di Massimo ma sicuramente oggi ci sarà modo di parlare anche di quello dopo settimane di frecciatine social tra vacanze e impegni. Al fianco del suo ex prenderà posto Sonia Onelli e a quel punto nella discussione interverrà anche Katia, in difesa dell’amica, rimasta in studio dopo l’incontro scontro con Vittorio. Cosa dirà la fotonica a Massimo? Qualcosa succederà di sicuro visto che, il video anticipazioni, mostra Massimo lanciato anche contro di lei: “Chi ti ha detto che devi dare un parere personale adesso?”.

ILARIA TEOLIS A UOMINI E DONNE CON JAVIER MARTINEZ

Ilaria Teolis a Uomini e donne non troverà solo Massimo Colantoni ma anche il single che le ha fatto battere il cuore a Temptation Island, Javier Martinez. Chi ha visto il reality estivo sui sentimenti sa bene che le cose tra loro non sono andate come previsto. I due si sono avvicinati molto, hanno sfiorato spesso baci e carezze intime ma, alla fine, Ilaria ha deciso di mettere un freno alla cosa. Nonostante il single abbia deciso addirittura di fargli conoscere il padre, quando è arrivato il momento di uscire per il week end Ilaria, in lacrime, ha deciso di dire no e di rimanere nel villaggio. Lui a quel punto ha lasciato il programma e questo ha creato non poche tensioni in Ilaria. In molti hanno pensato che tra i due nascesse del tenero dopo Temptation Island ma così non è stato e adesso si ritroveranno in studio per raccontare il momento attuale che stanno vivendo.



