Uomini e Donne/ Anticipazioni 20 settembre: Giulio Raselli svela… (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 20 settembre, con la seconda ed ultima parte della prima puntata della nuova stagione. Dopo una lunga attesa, per il pubblico del dating show di canale 5 è finalmente arrivato il momento di assistere alla presentazione del nuovo tronista. Dopo Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino tocca a Giulio Raselli, salito sul trono per cercare l’amore e dimenticare la delusione vissuta con Giulia Cavaglià. Tante sono le ragazze scese alla sua corte, ma tra tutte, il tronista punta tre ragazze. L’ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island ha già dichiarato di essere stato molto fortunato come tronista avendo come corteggiatrici tutte ragazze bellissime. “Sicuramente mi sono sembrate tutte molto belle, intelligenti, rapide nel trovare una risposta e aperte al confronto. Sono stato senza ombra di dubbio molto fortunato. Ora starà a me capire quale sarà la strada giusta da percorrere”, ha rivelato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: RESA DEI CONTI TRA ILARIA TEOLIS E MASSIMO COLANTONI

Dopo Vittorio Collina e Katia Fanelli si torna a parlare di Temptation Island 2019 nella puntata del trono classico del 20 settembre. Seduti l’una di fronte all’altro, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni raccontano un’avventura che ha portato alla fine della loro storia. Ilaria racconta di stare finalmente bene con se stessa mentre Massimo svela di aver tentato di riconquistarla e di essere stato male dopo un suo rifiuto. La Teolis ribatte elencando tutte le ragazze con cui l’ex fidanzato ci ha provato durante e dopo Temptation scatenando il caos in studio con Katia Fanelli che difede l’amica e si scaglia contro Colantoni che perde la pazienza. Nella discussione interviene anche la nuova tronista Giulia che consiglia ad Ilaria di voltare definitivamente pagina e pensare solo a se stessa. Il clima, poi, diventa infuocato con l’ingresso in studio dei tentatori, in primis di Javier Martinez con cui Ilaria ha legato tantissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA