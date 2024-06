Ilary Blasi a Ponza per le riprese di un nuovo documentario/ “Non si chiamerà Unica 2”: scoop bomba

Ilary Blasi a Ponza per un nuovo documentario: “Non si chiamerà Unica 2, ma…“

Ilary Blasi potrebbe non fermarsi a Unica e regalare nuove confessioni sulla sua vita, dopo il grande successo del documentario targato Netflix sulla rottura con Francesco Totti. La conduttrice ha infatti trascorso qualche giorno a Ponza, come rivelato da alcune indiscrezioni circolanti nei giorni scorsi, immersa in un nuovo progetto che vedrebbe coinvolte anche le amiche di sempre. Se inizialmente si parlava di un sequel di Unica, a sciogliere i dubbi è il settimanale Chi che l’ha immortalata sull’isola e svelato alcuni dettagli sul progetto in cantiere.

Il settimanale ha paparazzato Ilary Blasi a Ponza, tra attività sportive e tintarelle al sole, in compagnia delle amiche e della sorella Melory: con loro anche un cameraman intento a riprendere la conduttrice. “Sta girando un nuovo documentario sulla propria vita – si legge sulle pagine del magazine – Non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita“. Al centro del progetto ci sarà ancora una volta la Blasi e la presenza delle sue care amiche Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, oltre a Melory.

Ilary Blasi, fitta agenda estiva: da Battiti Live alla separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi tenta dunque di bissare il grande successo di Unica con un nuovo documentario, in cui è pronta a raccontarsi nuovamente senza filtri. Saranno mesi intensi per la conduttrice soprattutto sul fronte professionale: oltre alle riprese dedicate a questo nuovo progetto, infatti, da lunedì 8 luglio sarà al timone dello show musicale Battiti Live in onda in prima serata su Canale5. Dopo l’addio alla conduzione dell’Isola dei Famosi, in mano a Vladimir Luxuria nell’edizione da poco conclusa, per lei si spalancano ora le porte di una nuova avventura televisiva.

Ma saranno mesi caldi anche sul fronte privato, con la questione legata al divorzio da Francesco Totti ancora tutta da risolvere: i nodi da sciogliere sono ancora molti e, per la Blasi così come per l’ex calciatore, quest’estate sarà decisiva per mettere un punto alla loro separazione.











