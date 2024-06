Ilary Blasi, arriva Unica 2 su Netflix?/ “A Ponza per le riprese”, l’indiscrezione bomba

Ilary Blasi ha detto addio all’Isola dei Famosi che, quest’anno, ha visto lo sbarco alla conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice, però, avrebbe in cantiere un altro progetto tutt’altro che trascurabile. Secondo Today, il volto televisivo si trova a Ponza per girare il sequel del documentario Netflix Unica. Ma facciamo un passo indietro per fare il punto della situazione.

In questi giorni, Blasi ha postato diverse foto sui social mostrando ai suoi follower di essere a Ponza con la sorella Melory e le amiche più fidate. Secondo quanto riporta il portale, però, la sua non sarebbe una semplice vacanza tanto che in loro compagnia ci sarebbe una troupe televisiva pronta a immortale altri dettagli succulenti della storia d’amore con Francesco Totti.

Ilary Blasi pronta a girare il sequel di Unica su Netflix? L’indiscrezione

Non è poco il cachet che Ilary Blasi si sarebbe aggiudicata dal documentario Unica, in cui offre delle confessioni sulla rottura con Francesco Totti. Sono 2.249.436,8 di euro secondo Davide Maggio i soldi che la conduttrice si sarebbe intascata e potrebbero non essere neanche gli ultimi.

Secondo Today, infatti, Blasi sarebbe a Ponza per girare il sequel della docuserie che la vede protagonista. Ecco svelato il motivo della presenza di sorella e amiche che sarebbero chiamate, dunque, a testimoniare e raccontare i fatti della separazione più chiacchierata di sempre. “Si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato” riporta Today riferentesi a fonti piuttosto certe. Ovviamente, al momento si tratta semplicemente di indiscrezioni che potrebbero trovare conferma nelle prossime settimane. Non rimane che attendere nuovi sviluppi.

