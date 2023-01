Ilary Blasi, addio Isola dei Famosi?/ Rumors: era pronta a lasciare ma la Toffanin…

Ilary Blasi e le voci sul possibile addio all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi dice addio all’Isola dei Famosi? I rumors su un possibile ribaltone alla conduzione del reality show si stavano facendo sempre più insistenti negli ultimi giorni, ma in queste ultime ore la situazione sembra risolta o quantomeno più chiara. Facciamo un breve passo indietro: Ilary Blasi, dopo la rottura con Francesco Totti, è praticamente onnipresente sui social, ma lontana dalla tv, dove ha deciso di rifiutare ogni intervento e o intervista riguardante la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma.

Ad incuriosire il grande pubblico televisivo, poi, si sono aggiunte le voci su un possibile anno di pausa che Ilary avrebbe voluto prendersi dagli impegni lavorativi. Si diceva infatti che la Blasi sarebbe stata pronta a rinunciare alla conduzione dell’Isola dei Famosi, reality show che conduce su Canale 5 da ormai diversi anni. Poi però avrebbe cambiato idea, tenendosi stretta il timone del programma.

Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi “convinta” a restare in sella da Silvia Toffanin?

Dunque non dovrebbero esserci ribaltoni alla conduzione dell’Isola dei Famosi, questo perché Ilary Blasi sarebbe intenzionata a restare in sella. Merito – si dice – dei suoi familiari e soprattutto dell’amica Silvia Toffanin, che avrebbe spinto la collega Ilary a non prendere decisioni affrettate. Così la scelta di continuare sul piccolo schermo con l’Isola dei Famosi, attesa su Canale 5 entro la prossima primavera. Il programma di Ilary Blasi salvo sorprese inizierà dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ancora assoluta riservatezza su chi rivestirà il ruolo di inviato e chi saranno invece gli opinionisti. In questo senso, tanti del pubblico di Mediaset sperano in una conferma di Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest'ultimo, tuttavia, ha cambiato azienda recentemente ed è passato a Tv 8. Dunque, almeno per quanto riguarda Savino, potrebbero esserci delle novità. Mentre i provini per il nuovo cast incombono, Ilary Blasi continua a godersi la "pausa" dalla tv. Ma il suo ritorno in scena non è così lontano…











