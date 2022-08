Ilary Blasi “adottata” dai tifosi della Lazio “Bentornata a casa Ilary”/ Frecciata a Francesco Totti

Ilary Blasi adottata dai tifosi laziali, spunta uno striscione allo stadio

I tifosi biancocelesti ironizzano sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Durante la partita di ieri sera tra Lazio e Inter è apparso allo stadio uno striscione che è diventato subito virale sui social e anche nelle chat calcistiche. Il tifo capitolino ha scritto: “Bentornata a casa Ilary”. Ilary Blasi e la sua famiglia non hanno mai nascosto in passato la loro simpatia per la Lazio e per questo motivo i tifosi l’hanno invitata ad un ritorno alle origini. Prima di conoscere l’ex capitano della Roma Francesco Totti, Ilary Blasi aveva confessato di essere di fede laziale. Ora che non ha più motivo di tifare i giallorossi, i tifosi biancocelesti prendendo la palla al balzo hanno fatto un appello a Ilary invitandola a tornare a tifare la Lazio.

Durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, i tifosi hanno festeggiato il risultato della gara esponendo lo striscione ironico su Ilary Blasi. Per molti si è trattato di uno sfregio sportivo nei confronti di Francesco Totti. La storia della famiglia Blasi sul tifo è stata sempre chiara. Il padre di Ilary non ha mai nascosto di tifare la Lazio mentre Ilary non si è mai esposta in merito alla squadra da tifare. Ora però che la separazione con Totti è ufficiale i tifosi biancocelesti si sono fatti avanti. Basterà questo gesto per adottarla?

Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva il confronto decisivo

Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno a breve con i loro legali per stabilire i termini dell’accordo di separazione. Stando a quanto rivelato da Repubblica, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero deciso di trascorrere l’estate in serenità rimandando l’incontro a settembre. Il primo incontro potrebbe tenersi il prossimo 1 settembre ma potrebbe anche slittare di qualche giorno. Totti e la Blasi si contendono la villa all’Eur in cui saranno costretti a rimanere con i figli per il tempo necessario per stabilire gli accordi. Nel frattempo, Francesco Totti continua a frequentare Noemi Bocchi. Il Settimanale Chi l’ha pizzicato di recente mentre andava a casa di Noemi a Sabaudia. Il servizio avrebbe scatenato la furia di Ilary Blasi che avrebbe deciso di andare a prendere sua figlia Isabel.

Ilary si sarebbe arrabbiata per il fatto che l’ex marito avrebbe continuato a portare Isabel a casa di Noemi pur di poter vedere l’amante. Sul Settimanale si legge: “Totti ha provato, magari consigliato dagli amici, a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto, infatti, sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi. Ma i tempi dell’incontro con gli avvocati si sono dilatati. Ilary ha continuato la propria vacanza rigenerante, mentre il legale della conduttrice postava foto dal mare, lanciando il chiaro messaggio che, da parte loro, non c’era fretta. Il capitano ha compiuto un’altra mossa azzardata. Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi”.











