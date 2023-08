Ilary Blasi affida sua figlia Chanel Totti alla sua agenzia/ Pronta a seguire le orme della mamma in TV?

Cristian e Chanel pronti a seguire le orme dei genitori: l’ultimo gossip

Cristian e Chanel come Francesco Totti e Ilary Blasi. I due figli degli ex coniugi Totti, Cristian e Chanel, stanno provando a ripercorrere le orme dei genitori. Il primo ha da poco lasciato la Roma per trasferirsi al Frosinone mentre la seconda spera in un futuro sotto i riflettori. Mamma Ilary non ha perso tempo affidandola alla sua agenzia.

Chanel Totti, che su Instagram conta oltre 400mila follower, ha aggiunto la mail della sua nuova agenzia nella bio social, come segnalato da Dagospia. Si tratta precisamente della Notoria di Graziella Lopedota, con la 16enne che la indica per eventuali «info e collaborazioni». Graziella Lopedota segue anche la carriera di Ilary Blasi che attende di conoscere quali programmi ha in serbo per lei Mediaset dopo l’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi affida sua figlia Chanel Totti alla sua agenzia: vuole diventare una star come la mamma?

Ritornando a Chanel, sembra ormai chiaro la strada che voglia intraprendere. La giovane ha infatti reso pubblico il suo profilo Instagram da poco più di un anno. Chanel, fidanzata con il 19enne Cristian Babalus, si limita a condividere foto selfie e video.

Nell’ultima foto postata su Instagram da Chanel Totti una settimana fa troviamo svariati commenti dai suoi fan. Questi alcuni: “Ma un espressione diversa è in grado di sostenerla?” “Ma la piantateeeee….sempre da ridire perché è la figlia di….la bocca così si fanno i selfie tutti anche le madri non famose e basta con questa cattiveria….eppure sempre troppo vestita…vergognatevi”. “Sei bella anche imbronciata tesoro”.

