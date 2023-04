Ilary Blasi: “Alvin? Siamo amici da 20 anni”/ “Abbiamo tanta confidenza e…”

Ilary Blasi e il rapporto con Alvin

Coppia che vince non si cambia e, così, anche l’Isola dei Famosi 2023 ha deciso di puntare su Ilary Blasi e Alvin. A chilometri di distanza l’uno dall’altra, la conduttrice e l’inviato daranno vita ad una nuova edizione del reality show tutto da scoprire. Il rapporto tra Ilary e Alvin, lo scorso anno, ha dato vita a numerosi gossip che, oggi, sono stati tutti smentiti da Ilary. Nel presentare le tante novità dell’Isola dei Famosi sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 aprile, Ilary ha svelato la vera natura del rapporto con Alvin e il motivo per cui ha scelto di averlo nuovamente come inviato dall’Honduras.

Alvin, del resto, è sempre stato molto amato dal pubblico di canale 5 come inviato dell’Isola e Ilary, nell’avventura che segna il suo ritorno in tv dopo i tanti cambiamenti affrontati nella vita privata, non avrebbe potuto scegliere nessun altro.

Ilary Blasi: “Io e Alvin amici da tanti anni”

“Io ho sempre saputo che sarebbe stato lui l’inviato“: comincia così la dichiarazione d’affetto di Ilary Blasi nei confronti di Alvin sulle pagine di Chi. “Ci conosciamo da vent’anni. L’altro giorno ha tirato fuori delle nostre foto dal 2003. Abbiamo così tanta differenza che non mi faccio problemi ad essere diretta con lui”, aggiunge la conduttrice.

“Lui nella vita è molto simpatico, mi piace provocarlo perchè è un po’ permaloso e quelle sono le mie vittime preferite. Ha quest’aria da maestrino perfetto, non sbaglia mai niente mentre io mi distraggo, faccio casini, mi scordo le cose. Mi piace questo contrasto, mi piace farlo sbottonare perchè mi fa ridere, esce un Alvin inedito. Voglio far vedere questo suo lato che mi piace molto”, conclude.

