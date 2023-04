Isola dei Famosi 2023: concorrenti divisi in tribù/ Ilary Blasi annuncia le novità

Ilary Blasi annuncia le novità dell’Isola dei Famosi 2023

Tutto pronto per la partenza dell‘Isola dei Famosi 2023, in onda da lunedì 17 aprile, in prima serata su canale 5. Al timone, come sempre, la bellissima Ilary Blasi che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 aprile, annuncia le novità della nuova edizione. “Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù: ci saranno le coppie, le donne e gli uomini”, annuncia la conduttrice. “Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche”, aggiunge Ilary che è pronta a scommettere su qualche nome, soprattutto sui volti inediti del reality.

Ilary Blasi: "L'Isola dei Famosi? Ho voglia di rimettermi in pista"/ "I cambiamenti…"

Il primo è quello di Fiore Argento, la figlia di Dario Argento e sorella di Asia: “Non sapevo che avesse una sorella. Non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia, ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. E’ giovane e ha già fatto scelte radicali. Non va sottovalutata”, dice ancora.

Serena Enardu fuori dall'Isola dei Famosi 2023?/ Lei sbotta e svela la verità

Ilary Blasi e la scelta degli opinionisti

La forza dell’Isola dei Famosi 2023 è rappresentata anche dalla presenza della coppia di opinionisti formata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ilary Blasi non ha dubbi di avere al proprio fianco due compagni di viaggio che sapranno aiutarla nella gestione delle varie dinamiche che si verranno a creare in Honduras.

Ilary non ha dubbi sulla forza di Vladimir Luxuria che, in più occasioni, ha dimostrato di essere schietta, diretta e senza filtri e di non voler fare sconti a nessuno. Su Enrico Papi, inoltre, ha aggiunto: “Fa televisione da anni, conosce il mestiere. Lui è tanto più anziano di me, lo scriva (ride, ndr). Mi ricordo che da piccola lo seguivo nei suoi programmi ed era irriverente, cinico, mi piaceva quello spirito. Deve trovare il giusto mix”.

Valentina Persia "Isola dei Famosi? Avevo paura di perdere il mio pubblico"/ "Poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA