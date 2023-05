Ilary Blasi asfalta Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi/ “In puntata vi abbracciate, poi…”

Isola dei Famosi 2023, è pace tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero

Nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2023, grandi protagonisti sono stati Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. I due naufraghi nell’ultimo periodo sono stati spesso al centro di durissimi litigi. Le tensioni poi si sono appianate e, nell’ultima settimana, si sono riconciliati e hanno costruito un rapporto basato sul rispetto e sull’amicizia. Da molti può essere letta come una riappacificazione sincera, mentre altri sembrano vederci una strategia al fine di andare avanti nel programma.

Lo Cicero choc contro Nathaly Caldonazzo/ "Mi hanno detto che è pericolosa e cattiva"

In diretta Enrico Papi chiede al conduttore radiofonico se stia agendo per strategia, ma la risposta smentisce tale ipotesi: “Sono spontaneo. Tutti mi dicevano di tirare fuori il vero Marco, non il Marco della radio. Ho cercato di evitare di scontrarmi con tutti, infatti con Andrea mi sono chiarito, siamo in assoluta pace, ci abbracciamo, abbiamo passato dei pomeriggi bellissimi. Non ho una strategia, l’unica strategia è che…“.

Vladimir Luxuria avverte Helena Prestes: "Carlo Motta nudo su Instagram"/ Ilary Blasi hot: "Allora lo seguo!"

Ilary Blasi attacca i due naufraghi: “In puntata vi abbracciate, poi…“

Tuttavia, durante il discorso di Marco Mazzoli sul ritrovato rapporto con Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi dallo studio l’ha interrotto bruscamente. La conduttrice ha preso parola con fare spazientito e, di fronte al buonismo espresso dai due naufraghi, ha alzato la voce contro di loro: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate, finisce la puntata e durante la settimana ve ne dite di ogni. Ma va bene così, perché lo spirito dell’isola non vuole conti in sospeso e quindi ha deciso di mettervi alla prova“.

Nathaly Caldonazzo accusa Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Mi ha detto testa di caz*o, maleducato!"

Il giudizio della conduttrice è chiaro e sembra dunque smascherare l’intento di Marco e Andrea: quello di presentarsi come grandi amici in diretta, nonostante in settimana abbiano spesso da ridire e siano frequentemente al centro delle tensioni. A seguire, Alvin ha indetto una prova di gioco per i due naufraghi, per decretare chi concorrerà a diventare il leader della settimana: a vincere la prova del ‘girarrosto’, un cult del reality, è Lo Cicero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA