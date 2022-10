Ilary Blasi avanza nuove richieste a Francesco Totti/ “Rivuole la Smart e…”

Ilary Blasi avanza nuove richieste nei confronti di Francesco Totti

Francesco Totti colpisce ancora. Oltre alle borse, l’ex capitano della Roma avrebbe sottratto a Ilary Blasi anche un centinaio di scarpe, cinture, gioielli e vestiti firmati. Secondo il Corriere della Sera, Ilary Blcasi avrebbe chiesto che le venisse restituito con urgenza il maltolto senza dover aspettare l’esito della separazione giudiziale che si preannuncia particolarmente lunga. La prima udienza è stata fissata al prossimo 14 ottobre e in questa data il giudice dovrebbe pronunciarsi sulla questione dei Rolex sottratti da Ilary e delle borse di Ilary.

Secondo alcuni, Francesco Totti si sarebbe vendicato per la sottrazione degli orologi di lusso e avrebbe deciso di far sparire un’intera cabina armadio. Ilary Blasi però avrebbe rivendicato anche la Smart, l’auto che usa abitualmente per spostarsi nonostante sia di proprietà di Francesco Totti. Per quanto riguarda invece la villa dell’Eur stando ad indiscrezioni del Corriere sembra che Ilary sia intenzionata a volerla per sé anche se i ben informati hanno fatto sapere che ilary sarebbe alla ricerca di un appartamento a Milano. Ormai Francesco Totti ha acquistato un attico in affitto a Vigna Clara in cui sarebbe pronto a trasferirsi assieme alla compagna Noemi Bocchi. Per Totti si tratterebbe ormai di una questione di settimane prima di procedere al trasferimento nella nuova casa.

Ilary Blasi, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, sarebbe stata ‘derubata’ dall’ex marito anche di un centinaio di paia di scarpe griffate e di alcuni gioielli. A riportare la paradossale soffiata è Il Messaggero, il quale aggiunge che la conduttrice ha chiesto la restituzione dei suoi averi con un ricorso d’urgenza presentato al Tribunale civile di Roma.

Cosa è sparito dall’armadio di Ilary Blasi? Stando a quanto trapelato dal Corriere della Sera e dal Messaggero, dalla villa di famiglia sarebbero spariti décolleté e sandali di, tra gli altri, Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel e Gucci. Un bottino notevole, se si pensa che un solo paio di quelle scarpe può arrivare a costare 4mila euro. Francesco Totti avrebbe messo a colpo un nuovo segno. Si tratta di una ripicca dopo che Ilary aveva postato su Instagram un video in cui lo aveva taggato davanti ad un negozio di Rolex? La coincidenza temporale appare abbastanza strana e c’è chi dice che ormai i due nemmeno si parlino più se non per messaggi Whatsapp. Il prossimo 14 ottobre bisognerà capire cosa stabilirà il giudice, il tutto in attesa dell’inizio della causa di separazione.

