Ilary Blasi cancella Totti: Lenor toglie la foto di Francesco/ Al suo posto…

Ilary Blasi e il nuovo spot Lenor

Concluse le vacanze, Ilary Blasi è tornata a Roma per ricominciare la normale vita quotidiana tra l’allenamento e le giornate con i figli accompagnando la piccola Isabel a scuola. Ilary, però, è tornata anche a lavoro registrando il nuovo spot Lenor di cui è testimonial da diverso tempo. Con la fine del matrimonio con Francesco Totti, anche Lenor ha deciso di cambiare la pubblicità. Inizialmente, ha provveduto a modificare solo parte delle frasi pronunciate da Ilary; ora, invece, ha deciso di cancellare definitivamente Totti dallo spot che viene regolarmente trasmesso in tv.

Subito dopo l’annuncio con cui Ilary e Totti hanno annunciato la separazione, Lenor aveva tolto la parola matrimonio e inserito il termine “profumo” tra quelle pronunciate da Ilary. Stavolta, invece, ha deciso di togliere la fotografia di Francesco Totti.

Ilary Blasi: ecco cosa c’è nello spot Lenor al posto della fotografia di Totti

Lenor manda in onda un nuovo spot pubblicitario con Ilary Blasi togliendo definitivamente la foto di Francesco Totti che, invece, era ancora ben visibile nella pubblicità trasmessa anche nel corso delle vacanze estive. Nella camera da letto in cui la conduttrice dorme beatamente tra lenzuola profumatissime, non c’è più la foto dell’ex capitano della Roma. Al suo posto è comparsa una foto della stessa Ilary. Accanto all’immagine della conduttrice, poi, una serie di oggetti.

“Scusate ragazzi ma non vengo in studio oggi, qui c’è il diluvio“ dice Ilary nello spot trovando la prima scusa utile per restare a letto. Uno spot che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan che hanno subito notato l’assenza della fotografia di Francesco Totti, sempre presente almeno fino ad oggi.

