Ilary Blasi cenerentola di giorno e principessa di sera/ L’infradito si rompe e…

Ilary Blasi se come incantare i fans. La moglie di Francesco Totti riesce a passare con disinvoltura da look casual e semplici a mise sexy e sensuali. Dopo aver trascorso tutta la quarantena nella loro casa di Roma, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi il primo weekend in compagnia degli amici in quel di Montecarlo. Sempre bellissima e in perfetta forma, la conduttrice ha sfoggiato un fisico mozzafiato che, in questi mesi ha tenuto in forma con gli allenamenti fatti insieme al marito. In bikini, Ilary, mamma di tre figli, lascia tutti senza parole sfoggiando un fisico da sirenetta così come Totti che non ha risentito affatto dell’addio al calcio giocato. Ilary, tuttavia, si è anche concessa una passeggiata per le vie del centro di Montecarlo dove, purtroppo, si è ritrovata con l’infradito rotto.

ILARY BLASI: CENERENTOLA DI GIORNO E PRINCIPESSA DI SERA

Con un leggins nero, una giacca del medesimo colore, i capelli raccolti e l’infradito ai piedi, Ilary Blasi, durante il suo weekend a Montecarlo, si è concessa una passeggiata per le vie del centro. Purtroppo, però, nel corso della passeggiata, Ilary è rimasta a piedi nudi. L’infradito, infatti, si è rotto e la moglie di Francesco Totti è stata costretta a camminare a piedi nudi lasciandosi anche immortalare tranquillamente. Se di giorno, dunque, Ilary si è trasformata in cenerentola, di sera è tornata ad essere una principessa sfoggiando tacchi vertiginosi e una mise sexy e sensuale. Sempre bellissima, Ilary, poi, tornata a casa, ha regalato ai followers un simpatico siparietto divertendosi a pubblicare storie su Instagram in cui prende in giro il marito e i figli Cristian, Chanel e Isabel.



