Ilary Blasi, dedica al figlio Cristian per i 14 anni/ Foto “Ti amo”, e papà Totti…

Un giorno speciale oggi, per Ilary Blasi ed il marito Francesco Totti poichè il figlio primogenito, Cristian, compie oggi 14 anni. Un compleanno indimenticabile che sia la mamma che il papà hanno voluto ricordare con una dedica dolcissima sui rispettivi profili social. “Con te sempre… ti amo”, ha scritto Ilary Blasi su Instagram, nella didascalia alla foto bellissima che la vede abbracciata al figlio oggi 14enne. Lo scatto trasmette un senso di protezione incredibile. Madre e figlio in primo piano, entrambi vestiti di bianco, mentre Ilary lo abbraccia da dietro ad occhi chiusi. Il piccolo, invece, guarda dritto di fronte a sé con aria fiera, proprio come quella dei suoi genitori. Sono in tanti ad aver commentato la foto, tra cui immancabile l’intervento del padre Francesco Totti che ha scritto sfoggiando la sua consueta ironia: “Futuri sposi”, allegando una serie di emoticon a cuore. Tra le altre ‘spunte blu’ che si sono unite agli auguri anche Gianni Sperti, popolare opinionista di Uomini e Donne, e l’attrice Michela Quattrociocche.

ILARY BLASI, IL COMPLEANNO DI CRISTIAN E LE PAROLE DI PAPÀ TOTTI

Era il 19 giugno 2005 quando Ilary Blasi e Francesco Totti si unirono in matrimonio a Roma. In quell’occasione l’ex letterina era già in attesa del loro primo figlio, Cristian, che sarebbe nato proprio il 6 novembre di quell’anno. Per il “grande” di casa Totti, il quale ha deciso di seguire le orme del padre, oggi è una giornata speciale da vivere in famiglia e durante la quale spegnere le sue prime 14 candeline. Per l’occasione anche papà Francesco è intervenuto sui social postando così come la moglie Ilary Blasi, uno scatto che lo immortala insieme al primogenito: “Stai crescendo in fretta!!!!! Buon compleanno amore mio”. Bellissimi e sorridenti uno accanto all’altro, padre e figlio condividono oltre alla passione per il calcio anche una straordinaria somiglianza. A condividere il proprio pensiero di auguri in un giorno davvero speciale in casa Totti, sono stati alcuni dei colleghi dell’ex capitano della Roma, tra cui Alberto Aquilani e Marco Materazzi, ma anche Radja Nainggolan e Miralem Pjanić.

