Ilary Blasi dice no all’amica Silvia Toffanin? “Dubbi sull’intervista a Verissimo”/ “Non sa se accettare”

Da quando è stata annunciata la fine del loro matrimonio alcune settimane fa, non c’è giorno in cui manchino aggiornamenti sull’estate di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ormai ex coppia continua ad essere regina del gossip e gli obiettivi dei paparazzi sono tutti su di loro al fine di soddisfare la curiosità degli italiani e svelare cosa c’è davvero dietro la fine di questa lunga storia d’amore.

Fatto sta che la verità potrà arrivare soltanto dai diretti interessati, se e quando Totti o Ilary decideranno di svelarla. Da settimane ormai si parla della possibilità di un’intervista della Blasi a Verissimo. Nello studio della sua cara amica Silvia Toffanin la conduttrice potrebbe aprire il suo cuore, raccontando quanto realmente accaduto e come sta vivendo questo periodo. Eppure ultime indiscrezioni svelano di forti dubbi da parte della Blasi.

I dubbi di Ilary Blasi su Verissimo

È il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Ilary Blasi sarebbe avrebbe molti dubbi sull’accettare o meno l’invito di Silvia; pare, anzi, sia propensa per il no. Ecco quanto fa sapere le fonte: “L’ex signora Totti, per quanto sui social appaia serena e spensierata, è ben consapevole del complesso periodo che dovrà affrontare in vista della definizione legale della separazione. Ilary, per questa ragione, è anche assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva su Verissimo. – tuttavia – Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata TV”. Riusciranno a convincerla o la Blasi preferirà continuare a mantenere totale riserbo su questa delicata situazione?

