Ilary Blasi lascia il GF Vip/ “Altre sguazzerebbero nel privato degli altri, io…”

La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Ilary Blasi lascia la conduzione del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è proprio la moglie di Francesco Totti nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 3 luglio. Dopo aver condotto tre edizioni del Grande Fratello Vip con cui ha realizzato uno dei tanti sogni professionali, per Ilary Basi è arrivato il momento di dedicarsi ad altro. “Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine“, racconta la Blasi, ma qual è il motivo che l’ha spinta a dire basta? “A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza”, spiega.



ILARY BLASI LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP: AL SUO POSTO ALFONSO SIGNORINI

Dopo la decisione di Ilary Blasi, Mediaset ha deciso di dare continuità a quella che è stata la conduzione del Grande Fratello Vip affidando le redini della quarta edizione ad Alfonso Signorini che è stato il braccio destro della conduttrice romana. Un vero e proprio passaggio di testimone che la moglie di Francesco Totti vede positivamente. “Mi dispiace staccarmi da lui perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione del GF Vip”, ha commentato la Blasi. Il Grande Fratello Vip dovrebbe così tornare in onda a settembre, ma ancora non si conoscono i nomi dei vip che abiteranno la casa di Cinecittà e gli opinionisti. Signorini, probabilmente, avrà l’ultima parola sulla scelta del cast e sui compagni d’avventura.

ILARY BASI: “GIOCHI SENZA FRONTIERE? UN SOGNO”

Oltre ad aver rinunciato al Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha rifiutato anche la conduzione di Temptation Island Vip nonostante sia un programma di grande successo. “Temptation Island Vip non lo farò io. È un programma che mi piace molto seguire ma non so se sarei adatta, di fronte a certi soggetti sbroccherei sicuramente”, spiega a Chi. La nuova scommessa professionale della moglie di Francesco Totti, invece, riguarda un’edizione tutta nuova di Giochi senza frontiere: “Era un altro sogno che avevo, quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi senza frontiere e sono contenta di portare in tv la versione 2.0″, conclude.





