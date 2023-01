Ilary Blasi e Bastian Muller fuga romantica in montagna/ La coppia fa sul serio

Ilary Blasi e Muller sempre più innamorati: vacanza romantica in montagna

Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller sono fidanzati da pochi mesi, ma sono usciti allo scoperto solo di recente. La coppia sembra andare a gonfie vele, tanto che secondo i rumor l’uomo d’affari avrebbe già conosciuto i figli della conduttrice: Isabel, Chanel e Cristian.

A quanto pare, però, nel weekend Ilary Blasi e Muller avrebbero trascorso una romantica vacanza in montagna insieme agli amici e famigliari della conduttrice. Nonostante la coppia non si sia mostrata esplicitamente sui social, Muller è apparso in una foto di gruppo che dimostra che i due fanno sul serio. Si vocifera che l’ex letterina abbia perso la testa per l’imprenditore e che sia molto innamorata. Sicuramente, conoscere la famiglia della conduttrice è un passo importante, sintomo di una storia stabile e seria.

Ilary Blasi ha trascorso il Capodanno in Thailandia con il compagno Bastian Muller, e di ritorno hanno pensato di allungare la vacanza trascorrendo giorni a Parigi. La bella conduttrice ha ufficializzato la relazione con l’imprenditore tedesco sui social, non lasciando più spazio a dubbi.

L’ex letterina, infatti, ha pubblicato diversi scatti in cui ha deciso di “taggare” Bastian Muller. Per non parlare del fatto che in una foto la conduttrice mostra la mano dell’imprenditore sulla sua gamba. Insomma, se da un lato Totti è andato a convivere con Noemi Bocchi, Ilary Blasi sta vivendo una bella storia d’amore con l’uomo d’affari tedesco. La loro storia durerà o è solo un fuoco di paglia destinato a spegnersi?

