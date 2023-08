Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono lasciati/ Lei smentisce la crisi con romantiche foto e video insieme

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme: la conduttrice smentisce la crisi

Proprio nelle ultime ore il mondo del gossip si interrogava su Ilary Blasi e Bastian Muller. La mancanza da settimane di scatti e video social insieme hanno lanciato l’allarme su una possibile crisi di coppia, ma le cose non stanno così. Tra Ilary e Bastian la storia d’amore procede a gonfie vele. A smentire le voci di una possibile rottura è stata proprio la conduttrice, che come per rispondere alle indiscrezioni delle ultime ore ha postato foto e video insieme al compagno.

Su Instagram Ilary si è mostrata prima mentre passeggia in bici, tra i paesaggi verdeggianti di Cortina d’Ampezzo, poi eccola tenere per mano qualcuno alle sue spalle non inquadrato. È il tag a svelare che quell’uomo che le tiene la mano è proprio Bastian.

Ilary Blasi e Bastian Muller, nessuna crisi solo voglia di privacy

Come se non bastasse, Ilary Blasi ha voluto fugare ogni possibile dubbio postando, pochi istanti dopo, vari scatti che la vedono felice insieme a Bastian Muller, stavolta ben visibile in foto. Nel primo scatto Ilary è sulle spalle del compagno in un paesaggio di montagna: entrambi ridono entusiasti all’obiettivo; il secondo scatto è invece un selfie di coppia. La conduttrice mette così definitivamente a tacere le indiscrezioni che li volevano in crisi nera e, addirittura, vicinissimi alla rottura. Semplicemente Ilary preferisce non esporre questa storia d’amore alla pressione mediatica, soprattutto visti i mesi vissuti nel corso dell’ultimo anno dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti e tutto ciò che ne è conseguito.

