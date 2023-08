Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati?/ Lei in vacanza con le amiche, lui sparito: cosa sta accadendo

Bastian Muller e Ilary Blasi in crisi? Nuovi indizi dai social

Cosa sta accadendo tra Bastian Muller e Ilary Blasi? Le coppia è già in crisi? Queste le domande che aleggiano nel web ormai da settimane di fronte alla scomparsa di segnali dalla coppia. Dopo la fine dell’Isola dei Famosi, la conduttrice si è concessa una romantica vacanza in Brasile insieme al compagno. Dal loro ritorno da quel viaggio però Bastian e Ilary non sono più apparsi insieme.

La conduttrice è ripartita per trascorrere le vacanze insieme alle amiche tra la Sardegna e Cortina d’Ampezzo, tuttavia al suo fianco non c’è ombra del compagno, che da settimane ormai è del tutto scomparso dai radar. Da qui il diffondersi della voce secondo la quale tra Ilary e Bastian sarebbe crisi nera. Addirittura c’è chi parla di rottura.

Ilary Blasi in vacanza tra Sardegna e Cortina senza Bastian Muller: cosa sta accadendo?

Ma cosa è accaduto nello specifico? A darci indizi è la stessa Ilary Blasi, che sui social ama condividere scatti e momenti delle sue vacanze estive. La conduttrice ha trascorso qualche giorno in barca in Costa Smeralda, a Porto Cervo. Al suo fianco, tra foto divertenti o sensuali, sono apparse le amiche, escludendo la presenza di uomini in barca. Successivamente, Ilary è volata a Cortina d’Ampezzo. Anche in quel caso su Instagram non sono mancati scatti che la vedono in tutta la sua bellezza ma, anche da lì, nessuna traccia del suo compagno Bastian. Possibile che i due stiano trascorrendo lontani tutti questi giorni? Qual è il motivo di questa lontananza? C’è da dire che va considerata la possibilità che la conduttrice voglia semplicemente tenere lontana dai riflettori la sua nuova relazione per questa calda estate.

