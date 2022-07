Ilary Blasi e Francesco Totti insieme… in tv/ La separazione rovina i piani della Rai

Ilary Blasi e Francesco Totti appaiono di nuovo in tv, la decisione della Rai

Anche la Rai ha deciso di puntare su Francesco Totti. Il documentario Mi chiamo Francesco Totti era stato programmato nei palinsesti Rai per l’autunno. Complice l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, l’azienda ha deciso di anticipare la messa in onda al prossimo 25 luglio. Nel film documentario del 2019, l’ex calciatore della Roma aveva parlato anche della nascita della storia d’amore con Ilary Blasi. Non sappiamo se la Rai abbia deciso di anticipare la messa in onda del documentario cavalcando l’onda della visibilità mediatica che l’ex calciatore della Roma sta avendo dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi.

Nel documentario di Alex Infascelli, Francesco Totti ripercorre la sua vita, dall’infanzia fino alla sua ultima partita di calcio il 28 maggio 2017. Il film ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, passando per gli indimenticabili trionfi come lo scudetto, la vittoria della Coppa del Mondo, gli innumerevoli goal, ma anche il rapporto con i tecnici che lo hanno allenato. Spazio alla vita sentimentale con il racconto della storia d’amore con llary Blasi. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.

Francesco Totti e Ilary Blasi devono ancora decidere come spartirsi il matrimonio. Gli avvocati sono ancora al lavoro e a quanto si apprende da fonti qualificate nulla è ancora deciso. Ilary Blasi è volata in Tanzania assieme ai figli e questo ha provocato un fermo nella partita per il divorzio. Tutto lascia pensare che gli avvocati possano lavorare con assoluta calma tanto che secondo quanto riporta il Corriere della Sera Ilary non avrebbe fretta. La conduttrice sa perfettamente che gli intrecci economici non sono risolvibili in poco tempo. Il Corriere della Sera lancia poi una notizia: “Il papà di Ilary, Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono coinvolti nella gestione delle attività dell’ex numero 10 giallorosso (che per quieto vivere ha sempre lasciato fare, specie quando ancora giocava a calcio e aveva altro a cui pensare). E hanno voce in capitolo pure sui suoi contratti pubblicitari. Mica poco”.

Qualche settimana fa si parlava di una separazione con negoziazione assistita ma ora la situazione sembra ribaltata. Quel che è certo è che la conduttrice dell’Isola dei Famosi dovrebbe restare a vivere nella sua casa all’Eur da “25 stanze, doppia piscina, campi da padel, palestra super accessoriata, valore intorno ai 10 milioni di euro“, come riporta il Corriere. Per il resto, invece sarebbe tutto ancora in via di definizione.













