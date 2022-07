Ilary Blasi e Totti, nessun accordo economico sulla separazione/ Ecco perchè! Le ultime indiscrezioni

Ilary Blasi e Francesco Totti: nessun accordo economico per la separazione?

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della sera, Ilary Blasi e Francesco Totti non avrebbero ancora trovato un accordo economico per la separazione. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, la conduttrice e l’ex calciatore della Roma erano coinvolti anche nelle rispettive questioni economiche, Diversamente da quanto trapelato negli scorsi giorni, subito dopo i comunicati con cui è stato ufficializzato la fine del matrimonio, l’accordo economico tra Totti e Ilary sarebbe lontano. Tutto, infatti, sarebbe fermo a causa dell’assenza della Blasi.

Quest’ultima, dopo aver ufficializzato la separazione, è volata in Tazmania con i figli Christian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Gli avvocati ricominceranno a lavorare all’accordo di separazione quando rientrerà in Italia. “Anzi, al momento è tutto fermo, perché una delle due parti in causa è appunto assente”, fa sapere il Corriere della sera.

Ilary Blasi e Francesco Totti: dalle ville dell’Eur e Sabaudia fino alle quote societarie

Come saranno divise le proprietà di Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la fine del matrimonio? Stando a quello che fa sapere il Corriere della Sera, probabilmente, la conduttrice resterà a vivere con i figli nella villa dell’Eur che è stata sempre la casa di famiglia. Tutto da decidere, invece, per quanto riguarda il resto delle proprietà come la Villa di Sabaudia. Non solo immobili, tuttavia, nell’accordo economico di separazione dell’ex coppia.

Come si legge sul Corriere della Sera, infatti, ci sarebbero “molti intrecci economici tra i Totti e i Blasi: il papà di lei, Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono coinvolti nella gestione delle attività dell’ex numero 10 giallorosso. E hanno voce in capitolo pure sui suoi contratti pubblicitari”.

