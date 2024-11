Divorzio Totti e Ilary Blasi: nuovi dettagli

Come stanno attualmente le cose tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Da quando il matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è finito, emergono sempre nuovi dettagli sull’accordo di separazione che, a quanto pare, tarda ad arrivare. Dopo un periodo di tensioni, i due sembrerebbero aver trovato un punto di incontro per firmare in modo pacifico l’accordo di separazione. Tuttavia, il settimanale Oggi svela nuovi retroscena sulla separazione tra gli ex coniugi.

Il nodo, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Oggi, riguarderebbe ancora l’assegno di mantenimento. Stando a quello che si legge sul magazine, la situazione sarebbe cambiata a causa della posizione lavorativa della Blasi che sarebbe diversa rispetto a quando i due hanno deciso di separarsi.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, non ci sarebbe alcun accordo di separazione tra Totti e la Blasi. Entrambi, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di fare un passo indietro e sono pronti a portare avanti la causa per dimostrare che la fine della responsabilità sia dell’altro e viceversa.

Per quanto riguarda la parte economica, Totti, se riuscisse a trovare un accordo, potrebbe corrispondere una cifra inferiore per il mantenimento dei figli rispetto a quella che chiede Ilary Blasi ovvero 18-20 mila euro in virtù dei minori guadagni portati a casa dalla conduttrice che, come è noto, non conduce più l’Isola dei Famosi e ha rinunciato alla conduzione de La talpa. Secondo i legali dell’ex calciatore, tuttavia, con la trasmissione Battiti e il docufilm Unica Ilary avrebbe guadagnato più di 700 mila euro e ciò giustificherebbe un assegno di mantenimento inferiore di almeno 5mila euro rispetto alla richiesta.

