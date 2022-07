Ilary Blasi e Francesco Totti tornano insieme?/ Dopo l’addio, spunta un indizio che…

Ilary Blasi e Francesco Totti: il sogno dei fan

Sono ormai trascorse diverse settimane da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del matrimonio, ma i fan non smettono di credere che possa trattarsi di una crisi passeggera sperando di poterli rivedere presto nuovamente insieme, felice e innamorati come lo sono stati in 17 anni di matrimonio. A scatenare le speranze dei fan è stata la stessa Ilary che, rientrata in Italia dopo aver trascorso le vacanze in Africa con la sorella Silvia e i figli Christian, Chanel e Isabel, la conduttrice si è rifugiata a Sabaudia dove ha trascorso tutte le estati della sua lunga storia d’amore con Totti.

Più che il luogo scelto da Ilary, però, a scatenare le speranze dei fan è un dettaglio presente in una storia pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram dalla Blasi. Sono bastati due cappuccini per spingere i fan a fare supposizioni su chi potesse essere l’altro cappuccino. La risposta più gettonata è stata proprio Totti con cui potrebbe esserci stato un incontro dopo il rientro di Ilary.

Ilary Blasi e Francesco Totti: prima estate da separati

Nonostante le speranze dei fan, almeno per il momento, è difficile credere in un riavvicinamento tra Ilary e Francesco Totti che stanno trascorrendo le vacanze da separati. Tuttavia, se di Ilary si sa che si trova a Sabaudia con i figli e gli amici che hanno, a loro volta, figli della stessa età dei suoi, di Totti non si sa assolutamente nulla. L’ex capitano della Roma, infatti, non condivide niente sul proprio profilo Instagram relativo alla sua vita privata intorno alla quale vige il più stretto riserbo.

Nel frattempo, Roberto Alessi, su Novella 2000, scrive: «Questa separazione mi fa rabbia, perché quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di ciò che stai perdendo. Un vero peccato. Tutti mi chiedono se torneranno insieme. La risposta automatica che si danno tutti, prima che io possa rispondere, è “Sì, torneranno insieme”».

