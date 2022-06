Ilary Blasi e la scopofobia all’Isola dei Famosi: “Sai cos’è?”/ Ilona Staller: “Qualcosa di sess*?”

“Cos’è la scopofobia?”: Ilary Blasi stuzzica il pubblico dell’Isola

Ilary Blasi stuzzica il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 lanciando in diretta un termine particolare: la scopofobia. Una parola che potrebbe essere equivocata con qualcosa di piccante ma che, in realtà, significa “Paura morbosa di attirare l’altrui attenzione”. Tutto nasce quando la conduttrice, notando l’abbigliamento di Ilona Staller e del suo avvocato dichiara: “L’avvocato e Ilona di certo non soffrono di scopofobia”.

Compreso di aver pronunciato un termine che potrebbe creare degli equivoci, Ilary Blasi ci scherza su e chiede ai suoi opinionisti: “Sapete cosa vuol dire scopofobia?” “No, mi interessa, spiega pure”, replica allora Nicola Savino incuriosito.

Ilary Blasi, la scopofobia e la replica di Ilona Staller

Ilary Blasi non lo svela subito e, anzi, chiede ai presenti di andare a cercarlo su Google. Ilona, però, è incuriosita e chiede di conoscerne il significato: “Puoi dircerlo tu?” La Blasi allora cede e svela il mistero: “È la paura di stare al centro dell’attenzione”. Rassicurata, la Staller replica “Ah, pensavo fosse qualcosa di sesso!” e, tra le smorfie di Savino, si chiude la piccante gag (non l’unica di questa puntata dell’Isola dei Famosi).

