Soleil twerka all’isola dei famosi: lato b da urlo/ Edoardo pazzo di lei, Luxuria hot: “A quanti gradi sei?”

Edoardo Tavassi pazzo di Soleil Sorge all’Isola

Soleil Sorge arriva all’Isola dei Famosi 2022 e scatena sin da subito le reazioni dei naufraghi. Uno su tutti: Edoardo Tavassi. Il concorrente conferma ironicamente il debole per la Sorge e la saluta quasi imbarazzato ma evidentemente felice della sua presenza sull’Isola. Una felicità che aumenta quando arriva il momento della sfida tra i due team: quello di Soleil, appunto, e quello di Vera Gemma.

Soleil – che nella sua squadra ha voluto, tra gli altri, anche Edoardo Tavassi – si è messa subito alla prova con il suo cavallo di battaglia: l’uomo vitruviano. Per assicurarsi la vittoria, la Sorge ha però assunto non la classica posizione in avanti ma ha dato le spalle alla telecamera, mostrando il lato B e improvvisando un breve twerk.

Edoardo Tavassi e la battuta piccante di Vladimir Luxuria in diretta

La visione ha fatto letteralmente impazzire Edoardo Tavassi che, in difficoltà, si è girato dall’altra parte. Assistendo alla scena, Vladimir Luxuria non si è fatta sfuggire una battuta piccante; così, mentre Alvin indicava i gradi di inclinazione della prova, l’opinionista chiedeva a Edoardo: “E tu a quanti gradi sei?” Inutile dire che il Tavassi è arrossito ma ha preferito non rispondere alla battuta piccante.

