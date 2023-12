Ilary Blasi e l’assenza di Francesco Totti alla recita di Isabel/ Web impazza sui motivi del forfait

Ilary Blasi e la recita scolastica della figlia Isabel: Francesco Totti assente

Ilary Blasi, come tutti i genitori in questo periodo, ha assistito alla recita scolastica natalizia della figlia Isabel Totti, la più piccola della famiglia Blasi-Totti, che ha solo 7 anni. La conduttrice ha immortalato il momento pubblicando su Instagram alcune foto e video dove si vede in una la piccola dare la mano al fratello Christian e salire sul palco mentre nell’altra è insieme a tutti i bambini intenti a cantare. La piccola Isabel compare spesso sui social della madre dove si intuisce che è una bambina molto sveglia e spigliata.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: stesse vacanze di Ilary Blasi e Bastian Muller/ Gesto per i 13 mesi d'amore

Ilary Blasi, dunque, oggi 15 dicembre, ha partecipato alla recita natalizia della figlia Isabel ma a molti utenti sul web un’assenza non è passata inosservata: non era presente papà Francesco Totti. All’appello, infatti, oltre alla conduttrice era presente solo il fratello maggiore Cristian appena maggiorenne, pronto ad incoraggiare e supportare la sorellina, mentre non c’erano la sorella Chanel, 16enne, e soprattutto il papà Francesco Totti. Inutile dire che il web si è immediatamente riempito di ogni tipo di teorie per l’assenza dell’ex calciatore.

Ilary Blasi incinta per non aver sciato a Sankt Moritz?/ Arriva la smentita: "Problemi al menisco"

Francesco Totti perché non c’era alla recita di Isabel? Sul web impazzano i motivi dell’assenza

Francesco Totti, a differenza di Ilary Blasi non era presente alla recita natalizia realizzata a scuola della figlia Isabel e subito molti utenti web hanno iniziato ad ipotizzare i motivi dell’assenza. Alcuni hanno parlato di possibili gravi malumori con la conduttrice ma, in realtà, il motivo è piuttosto semplice: Francesco Totti non si trova in questo periodo in Italia è in vacanza con Noemi Bocchi ed i suoi figli a New York. Per quanto riguarda la mancanza della sorella Chanel, invece, è stata lei stessa a chiarire ogni dubbio postando storie in cui si trovava dal parrucchiere.

Ilary Blasi è incinta?/ Fiorello commenta i rumors sulla presunta gravidanza e ironizza: "Si chiamerà Unico!"

Ed a proposito della piccola Isabel, infine, Ilary Blasi nel suo documentario Unica ha rivelato che è stata proprio lei la principale artefice della scoperta del tradimento. Stando, infatti, a quanto riporta Leggo la conduttrice ha rivelato: “Isabel torna da questo pranzo con tanti giochi. Mi dice che era stata a pranzo fuori con amichetti e le chiedo chi sono questi bambini. Ti ricordi i nomi? Maschi, femmine? Lei ci pensa e mi dice: ‘Sì, c’è questa bambina’. Ma mi dice il soprannome, non il nome. Le chiedo se ha un fratello o una sorella. Mi dice che ha un fratello più piccolo e mi dice il nome del fratello.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA