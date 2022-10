Ilary Blasi e Totti, Fabrizio Corona testimone scomodo: “Racconterò tutto”/ Novità sul mantenimento…

Ilary Blasi e Totti, le “minacce” di Fabrizio Corona alla ex coppia

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno vivendo un periodo turbolento fatto di lotte in tribunale e accuse reciproche. La ex coppia di vip sembra non trovare un accordo sereno e la situazione potrebbe peggiorare notevolmente. Il settimanale Nuovo TV svela che in mezzo al marasma del divorzio si potrebbe aggiungere un testimone scomodo: Fabrizio Corona.

L’ex paparazzo è stato amico di Ilary Blasi per molti anni prima di tirare fuori uno scoop sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. La liaison tra i due sarebbe avvenuta poco prima del matrimonio tra la conduttrice e il calciatore, nel 2005. Da quel momento, il rapporto tra Corona e la Blasi è molto teso tanto che il giornalista ha minacciato di rivelare dettagli piccanti del matrimonio tra due vip. Fabrizio Corona, infatti, dichiara: “Scatenerò l’inferno. Racconterò tutto quello che non si può sapere“. Alle, non poco velate, ‘minacce’ dell’ex paparazzo si aggiungono le dichiarazioni di Flavia Vento: “Un giorno parlerò e spero che arriveranno le scuse“. Insomma, la ex coppia di vip già turbata da un divorzio pesante e faticoso potrebbe dover fare i conti con dettagli scabrosi del loro matrimonio, messi in piazza.

Secondo quanto riportato dalla cronaca rosa, Ilary Blasi avrebbe chiesto a Totti un assegno di mantenimento per i figli di 20mila euro al mese. A smentire il gossip è l’avvocato della conduttrice, come riporta Nuovo TV: ” Secondo l’avvocato la sua assistita non ha mai fatto richieste del genere. Semplicemente la ex coppia più bella dello showbiz non trova l’accordo sul mantenimento dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel“.

Ilary Blasi continua, in ogni caso, ad adottare il silenzio e l’ironia ma potrebbe essere pronta a sferrare un attacco con una mossa a sorpresa contro Francesco Totti.

