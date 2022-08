Ilary Blasi e Totti, gli accordi della separazione/ Staffetta nella villa di Roma e…

Ilary Blasi e Francesco Totti: nuove indiscrezioni sugli accordi della separazione

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha scatenato il mondo del gossip ed oggi emergono nuovi particolari sugli accordi di separazione. Da settimane, ormai, Totti e Ilary conducono due vite separate. Lei, dopo essere stata in Africa con la sorella Silvia e i figli, ha trascorso le ultime settimane nella casa di Sabaudia insieme alle figlie dove, ora, ci sarebbe Totti che dovrebbe restare fino a dopo Ferragosto con le figlie Chanel e Isabel. Una vera e propria staffetta quella di Ilary e Totti che, a Sabaudia, hanno trascorso estati indimenticabili.

Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola, tuttavia, la staffetta tra Totti e Ilary dovrebbe esserci anche nella villa di Roma che è stata, fino a poco tempo fa, la casa di famiglia. Quella villa dovrebbe continuare ad essere la casa dei figli dove mamma Ilary e papà Francesco si alterneranno.

Ilary Blasi e Francesco Totti: nuova casa per lei?

Gli accordi della separazione tra Totti e Ilary sarebbero tutti da delineare. Secondo quanto si legge sul numero di Chi in edicola dal 3 agosto che dedica la copertina a Totti e Noemi Bocchi, dovranno essere delineati gli accordi in merito alle società e alle attività in comune. Pare, inoltre, che Ilary si alternerà nella villa all’Eur in cui ha vissuto con Totti e i figli prendendo, poi, una nuova casa nella capitale.

Sempre stando a quello che riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice potrebbe decidere di prendere un appoggio anche a Milano, città in cui si trova spesso per gli impegni professionali.

