Ilary Blasi e Francesco Totti, nuova vita da single/ Lei vola in Tanzania, lui gioca…

Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovo inizio dopo la separazione

Dopo essersi amati per vent’anni, aver avuto un matrimonio felice durato 17 anni e aver formato una famiglia con la nascita di tre splendidi figli, Christian, Chanel e Isabel, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione dopo aver provato una crisi che è diventata insormontabile. Non è facile affrontare la fine di un amore così lungo e importante e così sia Ilary che Totti stanno provando a farlo circondandosi di persone importanti.

La conduttrice che, negli ultimi mesi è stata impegnata con l’Isola dei Famosi 2022, è così volata in Tanzania in compagnia dei figli e della sorella Silvia. Lontana dall’Italia, Ilary si sta godendo i meravigliosi paesaggi naturali della terra africana dedicandosi totalmente ai figli e provando ad allontanare gossip e pettegolezzi. E Totti?

Ilary Blasi e Francesco Totti: lui ricomincia dagli amici

Se Ilary Blasi ha scelto la famiglia per provare a trovare un po’ di serenità, Francesco Totti ha puntato sugli amici e sullo sport. L’ex capitano della Roma si è così concesso una partita a paddle come mostra l’amico Vincent Candela pubblicando alcune storie sul proprio profilo Instagram. Amici e famiglia sono gli ingredienti fondamentali per ricominciare dopo la fine di un amore così importante.

Sia Ilary che Totti sono pronti a voltare pagina. Entrambi, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di rilasciare nuove dichiarazioni. Come hanno spiegato nei rispettivi comunicati stampa, chiedono di rispettare la privacy dei loro figli che continueranno a crescere insieme con il rispetto e l’affetto che hanno sempre avuto.

