Ilary Blasi e Totti, primo incontro in tribunale dopo la separazione/ Svelata la data

Ilary Blasi e Francesco Totti: al via la causa per la separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti ad incontrarsi per cominciare a discutere, insieme ai rispettivi avvocati, gli accordi per la separazione. Dopo aver annunciato, lo scorso luglio, la fine del matrimonio, l’ex capitano della Roma e la conduttrice, hanno intrapreso strade diverse. Se Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha confermato anche la storia con Noemi Bocchi con cui è pronto ad iniziare una convivenza, Ilary è rimasta in silenzio mostrandosi sui social da dola o con gli amici come Edmondo Israilovici che, stando a quello che si legge sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 novembre, potrebbe aiutarla a cercare casa in Milano in vista di un futuro trasferimento.

Attualmente, però, Ilary è stabilmente a Roma dove si occupa dei figli Christian, Chanel e Isabel e dove, a breve, dovrebbe rivedere proprio Totti, l’uomo con cui ha condiviso gli ultimi vent’anni della sua vita.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’11 novembre in tribunale

E’ tutto pronto sul piano legale per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, come si legge sul numero in edicola del settimanale Chi. Una separazione nel corso della quale saranno discussi diversi argomenti come l’assegno di mantenimento ai figli, la gestione di Christian, Chanel e Isabel e l’assegnazione della villa all’Eur in cui dovrebbero continuare a vivere i tre ragazzi. La prima questione che sarà, tuttavia, affrontata in tribunale, stando a quello che riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, dovrebbe essere un altro.

“Sul piano legale, è prossimo l’incontro in tribunale tra Ilary e Totti, l’11 novembre, per la questione orologi vs borsette. Sarà la prima volta che i due si guarderanno dritto negli occhi dopo la separazione”, si legge su Chi.

