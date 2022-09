Ilary Blasi e Totti, separazione al via/ Avvocati si incontrano: sul tavolo casa…

Ilary Blasi e Francesco Totti: separazione al via

Le pratiche per gli accordi di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente comincia. Secondo quanto si legge sul settimanale Nuovo, nel numero in edicola, gli avvocati Antonio Conte e Anna Maria De Bernardini De Pace, legali di Totti e Alessandro Simeone, legale di Totti e che ha seguito Chiara Giordano, figlia della Bernardini de Pace durante la separazione da Raoul Bova, si sarebbero incontrati per cominciare a lavorare ad un accordo che potrebbe richiedere tempo prima di essere concretizzato. Sono tanti i nodi da sciogliere, in primis l’affidamento dei figli.

L’ipotesi più probabile è che i figli restino a vivere nella villa all’Eur con mamma Ilary e papà Francesco che si alternerebbero nella loro gestione esattamente com’è accaduto in estate a Sabaudia. Altra ipotesti, riporta dal settimanale Chi, è che Ilary vada a vivere in un’altra casa, intestata ai figli ricevendo anche un assegno di mantenimento.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il nodo delle interviste

Altro nodo da sciogliere tra Ilary Blasi e Francesco Totti è quello relativo alle interviste. Secondo quanto si legge su Nuovo, Ilary potrebbe scegliere Verissimo dell’amica Ilary Blasi per raccontare la propria verità e ciò potrebbe accadere già nel corso della prima puntata in onda il 17 settembre. Dall’altra parte, invece, Totti potrebbe affidare le proprie verità a Domenica In di Mara Venier o all’amico Maurizio Costanzo.

L’altra ipotesi, tuttavia, è che Ilary e Totti trovino un accordo per non rilasciare alcuna intervista proteggendo così la serenità dei figli Christian, Chanel e Isabel. La partita, tuttavia, come scrive Nuovo, sarebbe appena cominciata.

