Ilary Blasi e Vladimir Luxuria hanno litigato?/ Scoop di Oggi: “Rapporto congelato per l’Isola dei famosi”

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: cos’è successo dopo l’Isola dei Famosi?

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi non solo sono state colleghe lavorando insieme all’Isola dei Famosi, ma sono anche amiche avendo sempre avuto un rapporto fuori dal contesto lavorativo. Tuttavia, secondo un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, tra le due si sarebbe incrinato qualcosa dopo l’Isola dei Famosi. Il reality show, infatti, nell’ultima edizione, è stato condotto da Vladimir Luxuria ma gli ascolti non hanno premiato la scelta di Mediaset e, stando a quello che scrive Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, “Ilary avrebbe espresso soddisfazione per gli ascolti dell’ultima edizione dell’Isola. Vladimir? Con quest’ultima Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità“.

L’Isola dei Famosi 2024, dunque, avrebbe incrinato il rapporto tra la Blasi e Vladimir Luxuria la quale, tuttavia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo ha spiegato di non aver tradito affatto Ilary accettando la conduzione dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e l’addio all’Isola dei Famosi

Da parte sua, Ilary Blasi ha parlato più volte dall’addio all’Isola dei Famosi spiegando di aver deciso insieme a Mediaset. “Il mio addio al GF Vip e L’Isola? Una cosa concordata. Ho lasciato perché io ogni tanto sento il bisogno di cambiare e buttarmi nelle novità. Ho inanellato tre edizioni di ciascun reality, continuando avrei fotocopiato me stessa. Poi io sono una che non ha come scopo quello di fare tv per affermare la sua esistenza. Se penso che la mia presenza possa dare qualcosa ad un progetto, bene, altrimenti sto a casa mia“, ha dichiarato la conduttrice nel suo libro.

Tra la Blasi che è tornata in tv conducendo Battiti Live 2024 insieme ad Alvin e la Luxuria il rapporto si è davvero incrinato? Dopo le dichiarazioni riportate, le due conduttrici non sono più tornate sull'argomento.











